Alexei Navalny fue envenenado en la prisión rusa, según pruebas de laboratorios de dos países 

La viuda de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, afirmó que posee pruebas contundentes del envenenamiento de su esposo mientras cumplía condena en una prisión rusa, según reveló recientemente.

Las pruebas de envenenamiento a Navalny en prisión rusa se suman a las sospechas internacionales que ya existían sobre la muerte del opositor más destacado al régimen de Vladimir Putin.

La noticia, ampliamente difundida, detalla que Navalnaya y su equipo presentaron análisis forenses que indicarían el uso de una sustancia tóxica en el cuerpo del líder opositor.

Según la viuda no dudó en señalar al Gobierno ruso de estar detrás del supuesto asesinato, intensificando así la presión internacional por una investigación independiente.

Las pruebas presentadas por Yulia Navalnaya y la reacción internacional

Navalnaya difundió informes médicos y fotografías que, según sostiene, demuestran el uso de veneno. Diversas organizaciones de derechos humanos y líderes occidentales han exigido explicaciones al Kremlin.

Esta revelación fortalece las voces que en el pasado denunciaron atentados y hostigamiento contra Navalny, cuya figura fue clave en la oposición rusa.

Ante el impacto de las declaraciones, organismos internacionales han solicitado acceso a los informes presentados y una investigación oficial independiente.

El caso de Navalny ya había generado protestas y manifestaciones en distintas partes del mundo, exigiendo la liberación de presos políticos en Rusia.