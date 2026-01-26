El asesinato de Alex Pretti, un hombre latino de 37 años residenciado en Estados Unidos, ha causado conmoción tanto dentro de la comunidad latina como en la opinión pública del país norteamericano.

El hecho ocurrió durante un operativo realizado por agentes federales en el estado de Minneapolis, donde, según fuentes oficiales, Pretti fue abatido en circunstancias aún poco claras.

El caso de Alex Pretti se suma a la lista de incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en EEUU.

Por ahora, las autoridades han afirmado que actuaron en cumplimiento de sus deberes; sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos cuestionan la versión oficial y exigen transparencia en la investigación.

La polémica tras el asesinato de Alex Pretti

El asesinato de Alex Pretti ha reavivado el debate sobre el tratamiento de los ciudadanos latinos por parte de los cuerpos federales estadounidenses.

La inquietud es mayor en comunidades que históricamente han denunciado episodios de brutalidad policial y discriminación racial.

Expertos han señalado la importancia de esclarecer si se respetaron los protocolos y cuál fue la razón detrás del uso letal de la fuerza.

Diversas organizaciones han levantado su voz, solicitando una revisión independiente del caso y una reforma en las prácticas policiales.

Mientras tanto, crece la solidaridad con la familia de Alex Pretti y la atención internacional sobre el tema.

De acuerdo con el informe, familiares y allegados de Pretti descubrieron numerosas inconsistencias entre lo informado oficialmente y la realidad de los hechos. Se han puesto en duda las versiones entregadas por funcionarios policiales sobre las circunstancias y el motivo de su deceso.

Imágenes del momento, que circularon ampliamente en redes sociales y medios estadounidenses, muestran que sostenía un teléfono y no un arma cuando recibió los disparos.

Indignación social y dudas sobre la investigación

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó de “locura” la versión oficial del gobierno de Donald Trump sobre la muerte de Alex Pretti. a polémica crece mientras republicanos y demócratas se suman a los pedidos de una investigación exhaustiva sobre el operativo de inmigración en el estado.

La sociedad estadounidense sigue con atención el desarrollo de este caso, exigiendo justicia y la aclaración de las mentiras en el caso de Alex Pretti.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido una investigación independiente y transparente que esclarezca no solo la muerte de Alex Pretti, sino también las acciones de las autoridades locales.

El caso se suma a una lista creciente de incidentes similares, lo cual refuerza la preocupación sobre posibles patrones de falta de transparencia y negligencia judicial en Estados Unidos.