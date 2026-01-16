Alemania indemniza con €1,3 millones a hombre encarcelado 13 años por error judicial

Un ciudadano alemán que pasó más de una década en prisión por un crimen que no cometió recibirá una compensación millonaria tras el cierre de una prolongada batalla legal. El Ministerio de Justicia del estado de Baviera confirmó este miércoles que Manfred Genditzki será indemnizado con 1,3 millones de euros por el error judicial que lo mantuvo encarcelado durante 13 años.

Genditzki, quien trabajaba como administrador de un edificio de apartamentos, fue condenado en 2010 a cadena perpetua por la muerte de una mujer de edad avanzada en 2008, a quien se le atribuyó haber ahogado en su bañera. Sin embargo, poco después del fallo comenzaron a surgir dudas entre expertos forenses sobre la causa real del fallecimiento. Con el paso de los años, incluso legisladores locales y regionales señalaron la posibilidad de una condena errónea.

Tras permanecer 4.916 días en prisión, Genditzki fue liberado en 2022 y, un año después, un nuevo juicio lo absolvió definitivamente al determinar que la muerte de la mujer había sido, probablemente, un accidente.

Luego de su excarcelación, el afectado y su abogado iniciaron acciones legales para obtener una reparación económica. Rechazaron, además, la exigencia de la fiscalía de que pagara cerca de 100.000 euros por los gastos de manutención durante su encarcelamiento y reclamaron una indemnización mayor.

El acuerdo anunciado pone fin a esa disputa, aunque las autoridades aclararon que Genditzki no recibirá la totalidad del monto, ya que una parte estará sujeta a impuestos y al pago de honorarios legales. El caso ha reavivado el debate en Alemania sobre la necesidad de revisar los criterios de compensación para las víctimas de errores judiciales.