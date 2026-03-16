En recientes revelaciones publicadas por medios internacionales, se señala que Alemania financió el programa nuclear de Israel durante los primeros años de su desarrollo.

La información surge a partir de documentos desclasificados que sugieren una colaboración más estrecha entre ambos países de lo que se conocía hasta ahora.

Esta noticia amplía el debate sobre el papel de Europa en la proliferación nuclear global.

El apoyo económico se registró durante 12 años, específicamente en los años 1961 y 1973 con una transferencia de 140 y 160 millones de marcos alemanes, 5,000 millones de dólares actuales.

La financiación se denominó oficialmente como ayuda para el «desarrollo del Néguev».

De acuerdo con las investigaciones, detalles del apoyo al programa nuclear se mantuvo en secreto, incluso para el gobierno de Alemania.

Colaboración, financiamiento y tecnología secreta

Según los reportes divulgados, Alemania no solo habría aportado recursos económicos sino también apoyo tecnológico significativo a Israel en el sector nuclear.

Expertos destacan cómo esta cooperación internacional ayudó a fortalecer la posición estratégica de Israel en la región.

Si bien Israel ha mantenido una política de ambigüedad sobre su arsenal nuclear, informes recientes indican que los fondos alemanes fueron cruciales para avanzar en infraestructura y capacidades.

La revelación genera inquietud en círculos políticos y diplomáticos, especialmente por las posibles repercusiones para la seguridad regional.

La relación entre Alemania e Israel en materias de defensa ha sido histórica. Incluso en los últimos años, acuerdos de cooperación en armamento han sido notorios y ocasionalmente polémicos.