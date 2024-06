Alemania exigirá a los nuevos ciudadanos reconocer el derecho de Israel a existir

En virtud de los recientes cambios introducidos en la ley de ciudadanía del país, a partir de ahora, las personas que soliciten la naturalización en Alemania deberán reconocer el derecho de Israel a existir.

Esta nueva legislación, que entró en vigor este jueves, es parte de una revisión más amplia de la ley de ciudadanía de Berlín, en un momento crítico en que el gobierno enfrenta un aumento del antisemitismo, la creciente popularidad de la extrema derecha y un acalorado debate sobre su respuesta a la guerra de Israel en Gaza.

El Ministerio del Interior ha comunicado que el examen de naturalización incluirá ahora una serie de nuevas preguntas. “En respuesta al creciente antisemitismo en Alemania, se ha ampliado la lista de preguntas del examen de naturalización. Se han añadido nuevas preguntas sobre temas como el antisemitismo, el derecho a la existencia del Estado de Israel y la vida de los judíos en Alemania”, señaló el comunicado.

La guerra en Gaza y el firme apoyo de Berlín a Israel han generado un intenso debate en Alemania. Tras los ataques del 7 de octubre, los legisladores alemanes, incluido el canciller Olaf Scholz, reafirmaron que la seguridad de Israel es una “razón de Estado” para Alemania, es decir, un asunto de interés nacional.

Sin embargo, otras voces en el país han acusado a las autoridades de ir demasiado lejos, alegando que vulneran los derechos de los propalestinos a la libertad de expresión y de reunión.

Alemania cuenta con la mayor diáspora palestina de Europa, estimada en 300,000 personas. La legisladora de Los Verdes, Lamya Kaddor, declaró anteriormente que las comunidades musulmanas en Alemania se sienten marginadas a la luz de los acontecimientos en Medio Oriente.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, calificó estos cambios como un “compromiso con una Alemania moderna”. “Aquellos que compartan nuestros valores podrán obtener un pasaporte alemán sin tener que renunciar a la ciudadanía de su país de origen”, afirmó Faeser.

“También hemos dejado muy claro que aquellos que no compartan nuestros valores no podrán obtener la ciudadanía alemana. Hemos trazado una línea roja muy precisa y hemos endurecido la ley significativamente. El antisemitismo, el racismo y otras formas de odio a la humanidad impiden la naturalización. Esto no será tolerado”.

Estos cambios se producen en un contexto en el que un nuevo informe de RIAS, una organización que monitorea el antisemitismo en Alemania, reveló que los incidentes antisemitas en el país aumentaron alrededor de un 83% el año pasado, incrementándose significativamente tras el ataque a Israel del 7 de octubre y la ofensiva militar israelí de ocho meses en Gaza.

Con esta reforma, Alemania busca no solo fortalecer su postura contra el antisemitismo, sino también definir claramente los valores que espera que sus nuevos ciudadanos adopten y defiendan.