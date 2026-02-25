Alemania dice que relación diplomática con China no es la mejor y es algo injusta 

La relación bilateral justa entre Alemania y China fue el eje central de la visita oficial del canciller alemán Friedrich Merz a Pekín esta semana.

Durante varias reuniones con autoridades chinas, Merz abogó por una mayor equidad económica. Además, demandó condiciones más transparentes para los inversionistas alemanes que operan en el país asiático.

El viaje de Merz a China se produce en un contexto marcado por desacuerdos comerciales. También hay preocupaciones sobre el acceso de las empresas europeas al mercado chino.

De acuerdo con las declaraciones del canciller, Alemania busca fomentar una cooperación basada en el respeto mutuo, reglas claras y trato igualitario.

Esta posición responde a una creciente inquietud dentro de la Unión Europea respecto a las prácticas comerciales de China y su influencia global.

"Tenemos preocupaciones muy específicas sobre nuestra cooperación, que queremos mejorar y hacer más justa", declaró Merz.

Tensiones comerciales y diálogo político en la agenda

Durante los encuentros en Pekín, ambas delegaciones abordaron temas clave como el acceso a los mercados. Asimismo, discutieron la protección de la propiedad intelectual.

Merz remarcó que “la relación entre ambos países debe ser justa para alcanzar su verdadero potencial”, subrayando el papel de Alemania como principal socio comercial de China en Europa.

A pesar de los desafíos, Pekín se mostró dispuesto a mantener el diálogo y avanzar en áreas de interés común, como el cambio climático y la innovación tecnológica.