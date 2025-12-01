Alemania devuelve a Etiopía valiosos artefactos preservados durante décadas

El gobierno etíope anunció la recuperación de varios artefactos históricos que habían permanecido en Alemania, los cuales fueron entregados por la familia del profesor Weiss. Según informaron, las piezas llegaron al país como obsequios o compras realizadas en el pasado, y fueron conservadas con gran cuidado por la familia alemana.

El ministro de Turismo de Etiopía agradeció públicamente a los familiares de Weiss por el gesto de preservar y facilitar el retorno de estos objetos, calificando la acción como una muestra del “profundo cariño por Etiopía”. Asimismo, destacó que los artefactos serán puestos a disposición del público para investigación y estudio académico, considerándolo un avance clave en la protección del patrimonio cultural nacional.

Las autoridades etíopes señalaron que continuarán impulsando iniciativas para recuperar bienes históricos dispersos en colecciones privadas e instituciones alrededor del mundo, muchos de los cuales fueron saqueados durante el periodo colonial en África.

En los últimos años, varios países africanos han logrado avances en la restitución de piezas saqueadas. En 2022, por ejemplo, Alemania se convirtió en la primera nación en devolver a Nigeria parte de los célebres Bronces de Benín, en un intento por enfrentar los abusos de su pasado colonial.