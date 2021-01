Alcionildo Ferreira, el padre sin piernas que construye un ‘castillo’ para su familia

Brasil.- Alcionildo Ferreira, es uno de esos seres humanos que no se dan por vencidos a pesar de las dificultades de la vida. El no tener sus extremidades no le hacen claudicar.

Con una escalera, cemento y ladrillo, se dispone ha trabajar cada día para edificar el ‘castillo’ que les heredará a su familia, conformada por dos niños y su esposa que lo apoya incondicionalmente.

Alcionildo Ferreira, perdió sus dos piernas a la edad de 7 años de edad, cuando jugaba con su hermano en un podadora y desafortunadamente cayó, pasándole el pesado vehículo por encima.

Desde que ocurrió el accidente, este hombre que ahora tiene 32 años se dijo a sí mismo que rendirse no era una opción y que no dejaría que su limitación física le privara de vivir con intensidad.

Ahora está demostrando su promesa de niño, edificando el hogar para su familia y así poder darles las comodidades de una vivienda digna con sus propias manos y esfuerzo.

La historia de Alcionildo Ferreira ha traspasado las fronteras de la nación, viralizándose rápidamente. Su ejemplo de perseverancia y su decisión a no permitirse limitaciones le han convertido en tendencia en las redes sociales.

El hombre tiene dos hijos, uno de 5 años y otra de 6 años, a quienes busca enseñarles con su dedicación y espíritu de lucha a alcanzar sus sueños sin importar las limitaciones.

Un caso similar se registró en Paraguay. La historia de un súper papá se ha viralizado en las redes sociales. Pablo Acuña es el héroe de sus hija, a pesar de no tener brazos y piernas crió a sus dos hijas luego que su madre las abandonó.