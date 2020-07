Alcalde de Portland sufre represión por parte de Oficiales federales

El alcalde de Portland, Ted Wheeler asistió como gesto de solidaridad hacia el movimiento “Black Lives Matter”, quienes continuamente han organizado protestas tras la muerte del ciudadano George Floyd, en manos de la policía el pasado 25 de Mayo en Minneapolis. Sin embargo el alcalde demócrata, de 57 años fue reprimido fuertemente junto a los protestantes, por agentes Federales en uniformes de combate verdes que abrieron fuego con bombas lacrimógenas y realizaron arrestos a diferentes civiles.

El alcalde en medio del ataque se apresuró a ponerse los anteojos para protegerse la vista ante el fuerte químico que lanzaron los uniformados. Así mismo denunció el atropello hacia la liberta de expresión y tildó las acciones como “táctica de guerra urbana”. Ted mostró su indignación por el uso de estas herramientas de guerra, que solo conseguían el enojó por parte de la población.

“No voy a mentir, duele; es difícil respirar “, dijo Wheeler. “Y puedo decirles con un 100 % de honestidad que no vi nada que pudiera provocar esta respuesta”. El alcalde señaló que estas medidas son “exageradas y atroces” y no una estrategia para “controlar masas”, Wheeler agregó que estas acciones deben de parar, según informes the The New York Times.

Por otro lado la directora ejecutiva interina de la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregón, Jann Carson declaró,”Cuándo vemos a gente en autos sin patentes, recoger a alguien en la calle y llevárselo por la fuerza, decimos que es un secuestro. Las acciones de los agentes federales militarizados son llanamente anticonstitucionales y no quedarán sin respuesta”

Estas acciones de parte de la administración de Trump son señaladas por diferentes funcionarios donde consideran que es una estrategia política, donde busca un enfrentamiento en Oregón con la esperanza de ganas puntos en Ohio y Iowa, menciono la gobernadora Kate Brown.“Ahora está enviando agentes federales a patrullar las calles de Portland, un abuso flagrante del poder por parte del gobierno federal”, dijo la demócrata Brown en un comunicado el jueves por la noche.