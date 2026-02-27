Alcalde de Nueva York pide a Trump $21 mil millones para vivienda e infraestructura 

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha solicitado al presidente Donald Trump una suma cercana a los 21,000 millones de dólares en fondos para viviendas e infraestructura en Nueva York.

Esta iniciativa refleja una creciente preocupación municipal frente a la crisis de vivienda y el deterioro de la infraestructura urbana. Estos problemas se han agudizado en los últimos años por el aumento de la población y la presión sobre los sistemas públicos.

La petición del alcalde incluye recursos tanto para la construcción de viviendas asequibles como para la modernización de sistemas de transporte, carreteras y servicios básicos.

El déficit de vivienda en Nueva York es uno de los más críticos en Estados Unidos, afectando especialmente a comunidades de bajos ingresos y migrantes.

Actualmente, la ciudad enfrenta desafíos sin precedentes para garantizar acceso a hogares dignos y servicios urbanos eficientes.

Un llamado a priorizar la inversión urbana

El alcalde recalcó que la recuperación y desarrollo de Nueva York dependen de una mayor inversión federal. Esto es especialmente importante en un contexto donde el presupuesto urbano enfrenta recortes y nuevas demandas sociales.

Las autoridades esperan que la administración de Donald Trump, de buscar nuevamente la presidencia, tome en cuenta la magnitud de esta solicitud y proponga soluciones estructurales.