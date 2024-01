Alaska Airlines ofrece $1,500 a los pasajeros del vuelo en el que se desprendió la puerta

Los pasajeros del reciente vuelo de Alaska Airlines, que experimentó la pérdida de su puerta en pleno vuelo, recibieron noticias desfavorables de la aerolínea. Según el New York Post, aquellos que enfrentaron el aterrador incidente solo están siendo ofrecidos $1,500 dólares por parte de la aerolínea.

Afortunadamente, la compensación no se limita únicamente al aspecto financiero. El paquete de compensación también abarca un reembolso del boleto, una medida que un abogado que ya representa a los pasajeros en una demanda considera que podría desencadenar acciones legales adicionales. “Desde una perspectiva moral, $1,500 por pasajero, para lo que podría haber sido una experiencia de muerte e incluso podría describirse… como una experiencia cercana a la muerte, “No es adecuado”, afirmó Daniel Laurence de la empresa Stritmatter con sede en Seattle al medio. “Evidentemente, podrían presentar una demanda por el sufrimiento emocional que les causaron”.

Laurence también estaba seguro de que las demandas comenzarían a presentarse poco después de esta oferta. “De hecho, un pasajero me contactó esta mañana interesado en hablar conmigo sobre el incidente”, añadió.

Durante el vuelo 1282 de Alaska Airlines desde Portland, los pasajeros vivieron momentos de tensión cuando el tapón de la puerta se desprendió del lado del puerto del fuselaje a unos 16,000 pies después del despegue. Según The Post, pertenencias fueron succionadas por la abertura, un joven tuvo su camisa arrancada y los asistentes de vuelo actuaron rápidamente para asegurar a los pasajeros en sus asientos.

El vuelo regresó para realizar un aterrizaje de emergencia en Portland, con los 171 pasajeros desembarcados de manera segura y sin lesiones graves. No obstante, según los informes posteriores al vuelo, los pasajeros temieron lo peor. “Literalmente pensamos que íbamos a morir”, expresó un pasajero desde una fila detrás del agujero al Wall Street Journal. Otros compartieron sus experiencias en redes sociales, solicitando ayuda. “Por favor, recen por mí. No quiero morir”, publicó Emma Vu en TikTok.

“Me gustaría recibir algún tipo de compensación financiera de Alaska, quizás destinada a terapia.” No sé, siento que un vuelo reembolsado con más espacio para las piernas y agua y bocadillos gratis no es suficiente”, añadió. No se ha confirmado si los $1,500 son adicionales al reembolso del boleto o si incluyen el costo del boleto y una cantidad extra. “Estamos trabajando directamente con los pasajeros para garantizar que sean atendidos y acomodados en un vuelo alternativo”, confirmó la aerolínea al Post.