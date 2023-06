Al Pacino se prepara para recibir a un nuevo hijo a los 83 años

Según varios informes, Al Pacino, el reconocido actor de Hollywood, será padre una vez más a los 83 años. Su pareja, Noor Alfallah, de 29 años, está embarazada y esperando un hijo.

El portavoz de Al Pacino corroboró la noticia a varios medios de comunicación, incluyendo People, The Hollywood Reporter y E.W.A.

El actor, famoso por sus interpretaciones en películas como “Scarface” (1983) y la trilogía de “The Godfather”, cuenta con otros tres hijos: dos con Beverly D’Angelo y uno con Jan Tarrant.

Alfallah se desempeña como productora en la industria del entretenimiento.

En una entrevista con la revista New Yorker en 2014, Pacino compartió cómo el abandono de su padre a él y a su madre cuando tenía dos años ha tenido un impacto en su relación con sus propios hijos.

“Es como el eslabón perdido”, mencionó. “Tener hijos ha sido muy significativo para mí. Tenía plena conciencia de que no quería ser como mi padre. Quería estar presente. Tengo tres hijos. Me hago responsable de ellos. Formo parte de sus vidas. Cuando no estoy, eso me afecta a mí y a ellos”.

Pacino fue galardonado con el Premio de la Academia al Mejor Actor por su actuación en “Profumo di donna” en 1992, y a lo largo de su carrera también recibió numerosas nominaciones.

A pesar de ello, Pacino nunca se ha retirado y continúa apareciendo regularmente en películas, como en “The Irishman” (2019) dirigida por Martin Scorsese, y también ha incursionado en la televisión, incluyendo su participación en la serie de Amazon “Hunters” (2020-2023).

De esta manera, se suma a una lista en crecimiento de padres mayores, al igual que el también actor Robert De Niro, quien recientemente, a sus 79 años, dio la bienvenida a su séptimo hijo.