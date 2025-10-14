Al Pacino lamenta no haberse casado con Diane Keaton tras su fallecimiento a los 79 años

El reconocido actor estadounidense Al Pacino enfrenta uno de sus mayores arrepentimientos tras la muerte de Diane Keaton, quien falleció el pasado sábado a los 79 años. Según fuentes cercanas, Pacino habría confesado que nunca superar haber dejado pasar la oportunidad de casarse con la actriz, a quien describió como “el amor de su vida”.

La historia entre ambos comenzó en 1974, cuando se conocieron durante el rodaje de El Padrino, donde Keaton interpretó a Kay Adams, la pareja del personaje de Pacino, Michael Corleone. Su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood. Sin embargo, su romance terminó en 1990, presuntamente porque Pacino no quiso comprometerse con el matrimonio.

Una fuente cercana al actor comentó que, durante años, Pacino solía decir: “Si está destinado a ser, nunca es demasiado tarde para volver a intentarlo”. Sin embargo, con la partida de Keaton, reconoció con tristeza que ahora “ya es demasiado tarde”.

Por su parte, Keaton había hablado abiertamente sobre su relación en una entrevista de 2017, señalando que aunque la ruptura no fue su decisión, con el tiempo comprendió que fue lo mejor para ambos.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte de la actriz, cuya carrera estuvo marcada por papeles memorables y una personalidad única que la convirtió en un ícono del cine estadounidense.