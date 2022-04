Akur8 lanza Akur8 Academy, un nuevo programa integral de capacitación, desarrollo y profundización de competencia sobre prácticas avanzadas en la tarificación de seguros

PARÍS–(BUSINESS WIRE)–Akur8 se complace en anunciar el lanzamiento de Akur8 Academy, un programa integral de capacitación, desarrollo y profundización de competencia sobre prácticas avanzadas en la tarificación de seguros. El programa se encuentra abierto a actuarios y expertos en tarificación dispuestos a beneficiarse de la experiencia de la empresa y a desarrollar o ampliar sus competencias en la plataforma de tarificación de Akur8.

La primera iniciativa de Akur8 Academy será un programa de certificación de credenciales digitales gamificado que permitirá a los usuarios probar sus habilidades y compartir su conocimiento de la solución Akur8 con su red profesional. Este programa es apropiado tanto para nuevos usuarios como para usuarios ya existentes de Akur8. Tanto si los usuarios son o no expertos en los módulos de Risk, Demand o Rate de Akur8, Akur8 tiene la insignia/certificado adecuado para ellos, incluyendo un programa de 3 pasos que les ofrece las certificaciones “Essential”, “Advanced” y “Expert”.

Al completar con éxito un cuestionario breve (¡y divertido!), los clientes recibirán oficialmente las credenciales respectivas, que se pueden compartir en las plataformas de las redes sociales, incrustar en las firmas del correo electrónico y agregar a sus perfiles de LinkedIn como credenciales profesionales.

“Akur8 está estableciendo el nuevo estándar para la tarificación de seguros. Estamos haciendo realidad esta visión a través de nuestra plataforma de tarificación. Pero queremos ir más allá y usar nuestra experiencia y voz en el mercado de tarificación de seguros para contribuir a desarrollar las habilidades de tarificación del mañana. Es por eso que estamos lanzando Akur8 Academy”, afirmó Samuel Falmagne, Co-founder & CEO de Akur8.

“Al compartir credenciales profesionales digitalmente en las redes sociales, nuestros clientes podrán mostrar su conocimiento de la solución Akur8 a su red. Nuestro nuevo programa de credenciales digitales no solo nos ayudará a convertir a nuestros clientes en defensores, sino que también les ofrecerá oportunidades de capacitación que les darán una ventaja real en su dominio”, señaló Brune de Linares, Chief Customer Officer de Akur8.

¿Qué son las credenciales digitales?



Las credenciales digitales brindan a las personas insignias digitales verificadas, que son respaldadas por metadatos que detallan las habilidades dominadas para obtener la credencial. La solución que Akur8 utiliza para el programa de credenciales digitales emplea blockchain para sellar criptográficamente el registro de la credencial desde que se crea. De este modo los terceros pueden estar absolutamente seguros de que un registro no ha sido alterado desde que se emitió. Una vez registrada, una credencial en blockchain no se puede alterar, falsificar ni adulterar. Si alguien intenta crear una credencial que se parezca a sus credenciales, no se verificará con el registro de blockchain.

El programa de credenciales digitales es la primera iniciativa de Akur8 Academy y será seguido por programas adicionales de capacitación, desarrollo y mejora de habilidades sobre tarificación.

Acerca de Akur8



Akur8 está revolucionando la tarificación de seguros con IA transparente, impulsando las capacidades de tarificación de las aseguradoras con una velocidad y precisión sin precedentes en todo el proceso de tarificación sin comprometer la auditabilidad.

Nuestra plataforma modular automatiza la modelización de la prima técnica y comercial. Permite a las aseguradoras calcular tarifas ajustadas y precisas en línea con su estrategia comercial mientras impacta materialmente en su negocio. Además, los especialistas mantienen un control absoluto de los modelos creados, como lo exigen los reguladores de todo el mundo. Con Akur8, el tiempo dedicado a la modelización se reduce hasta 10 veces. El poder predictivo de los modelos aumenta un 10% y el potencial de mejora del índice de siniestralidad es entre un 2 y un 4%.

Akur8 ya tiene más de 40 clientes en 20 países, incluyendo AXA, HDI Seguros, Ergo (ERV) y Munich Re; aseguradoras especializadas como Canopius y Tokio Marine Kiln; Insurtechs tales como Wakam y wefox, y la aseguradora mutualista Matmut. 600 actuarios usan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarificación en todas las líneas de negocios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTO DE PRENSA

Anne-Laure Klein, COO de AKUR8



+33 (0)6 63 79 44 74



anne-laure.klein@akur8.com