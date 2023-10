Akta anuncia que activa AVOD, SVOD, streaming en vivo y canales rápidos para ViX, el servicio de streaming de habla hispana de TelevisaUnivision

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, la empresa de medios de habla hispana líder a nivel mundial anunció que usa la plataforma de video de Akta para ViX, el servicio de streaming de habla hispana más importante del mundo. La Plataforma de Video en la Nube de Akta activa AVOD, SVOD, Canales en Vivo y Rápidos para VIX, la cual está preparada para redefinir la manera en que el público hispanohablante disfruta del contenido digital.





ViX ofrece más de 75 000 horas de contenido a demanda y más de 100 canales de streaming, todos en español. La aplicación está disponible con dos niveles de acceso, uno gratis con anuncios y un plan premium con una suscripción, en EE. UU., México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, en todas las principales plataformas móviles, dispositivos de TV conectados y vía Web en vix.com. La plataforma de video en la nube de primera categoría de Akta brinda contenido a todas las plataformas de dispositivos, gestiona el flujo de video, desde el consumo de contenido y programación de canales hasta la reproducción y la monetización vía la inserción de anuncios dinámicos.

“Akta no sólo es una serie completa de soluciones para el flujo de video, streaming en vivo, programación de canales rápidos e inserción de anuncios dinámicos, sino que también tiene la capacidad de escalar de manera dinámica y ágil”, señaló Michael Cerda, director de Producto de VIX. “ViX crece con rapidez y Akta ha sido fundamental para nuestro trabajo hasta la actualidad y la capacidad nativa en la nube de la Plataforma de escalar automáticamente la infraestructura de video con DRM e Inserción de Anuncios Dinámicos fue un criterio clave para elegir sus servicios”.

“ViX va más allá del streaming. Se trata de la fuente más innovadora de cultura y el entretenimiento hispanohablantes. Akta se enorgullece en ser el socio tecnológico en brindar innovación técnica y herramientas de video en la nube para la programación de flujos, streaming e inserción de anuncios dinámicos”, declaró Alper Turgut, presidente de Akta.

El éxito de ViX marca un importante paso hacia adelante en el mundo del entretenimiento hispanohablante, que brinda una experiencia visual inmersiva y atractiva para el público en todo el mundo. Con su rica videoteca de contenido, funciones de streaming innovadoras e interfaz amigable, ViX cautiva a los espectadores hispanohablantes en todas las plataformas.

Acerca de ViX

ViX es el primer servicio de streaming global a gran escala que presta servicios para el mundo hispanohablante exclusivamente. Propiedad de TelevisaUnivision, ViX celebra las culturas latinas y los narradores de lenga española con 75 000 horas de contenido de un nivel sin precedente, gratuito y premium pago, en diversos géneros, con películas, series cómicas y dramáticas, novelas y programación infantil, además de noticias y deportes en vivo. Aprovechando más de 300 000 horas de la videoteca de contenido y la robusta librería de propiedad intelectual de Televisa para ofrecer algo sin par. El nuevo servicio completo de streaming global destaca el mejor entretenimiento en español y cruza barreras y genera alegría con su contenido sin igual. ViX incluye un nivel gratis y un plan premium con suscripción. El plan premium, que da a los suscriptores acceso a un gran abanico de contenido y ofertas premium en idioma español que nunca antes se había visto en un servicio de streaming, ofrece entretenimiento gratuito con anuncios, incluidas más de 7 000 horas de deportes en vivo, con más de 70 series y películas originales de ViX+ en su primer año.

Acerca de TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 40 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar del servicio de transmisión digital premium ViX, que en conjunto presentan más de 50 000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite televisaunivision.com

Acerca de Akta Tech:

Akta es la plataforma de video digital de alta gama que impulsa las ofertas de OTT y TV Everywhere para las emisoras y compañías de medios tanto de transmisión en vivo como de video a demanda. La tecnología llave en mano de Akta optimiza el video desde el consumo hasta la reproducción y monetización. Akta se ajusta para desempeñarse a una escala extrema, se trata de la solución de streaming preferida para eventos de alto valor tales como el Super Tazón y la Copa del Mundo. Además de SVOD (video por streaming por suscripción), la inserción de anuncios del lado del servidor de Akta garantiza la entrega de la más alta calidad de contenido y de publicidad personalizada en todos los dispositivos. Akta es la opción principal para las ofertas de AVOD (video por streaming con anuncios) y Canal Rápido (TV de streaming con anuncios gratuitos). Entre los clientes se encuentran CBS Viacom, Fox TV Stations, Nexstar, DPG Media, Televisa Univision, etc.

Nota para los editores: las imágenes y la información adicional están disponibles en caso de ser solicitadas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para consultas de la prensa, contactar a:



Relaciones Públicas de Akta



press@akta.tech

1 (866) 246-6942

Contacto con la prensa: Relaciones Públicas de Akta (No Alper Turgut), pr@akta.tech