Akon es arrestado en Atlanta por conducir con la licencia suspendida

El cantante y productor de hip-hop Akon fue arrestado la semana pasada en un suburbio de Atlanta tras no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción por conducir con la licencia suspendida. De acuerdo con los registros policiales, el artista —cuyo nombre real es Aliaune Thiam— fue detenido el viernes por agentes de Chamblee, al noreste de la ciudad.

Después del arresto, Akon fue trasladado a la cárcel del condado de DeKalb y posteriormente entregado a la policía de Roswell, que lo ingresó en otra instalación antes de que el músico pagara la fianza y quedara en libertad ese mismo día.

El incidente se originó a partir de un reporte del 10 de septiembre, cuando un oficial encontró al cantante dentro de una Tesla Cybertruck averiada en una vía transitada. Al verificar la matrícula, la policía descubrió que Akon no contaba con seguro vigente y que su licencia había sido suspendida tras faltar a una audiencia judicial en enero de 2023. En ese momento, se le confiscó el vehículo, se le retiró la licencia que portaba, se le emitieron multas y se le incautó un cigarrillo electrónico ilegal.

Días después, la policía de Chamblee fue alertada por una cámara de tráfico que identificó la Cybertruck vinculada a la orden de arresto pendiente, lo que derivó en su detención en un negocio local. Los representantes del artista no han respondido hasta ahora a solicitudes de comentarios.

A pesar del episodio, Akon continuó con su agenda laboral y el domingo ofreció un concierto en Nueva Delhi, India, donde actualmente se encuentra de gira. El artista, conocido por éxitos como Smack That, I Wanna Love You y Locked Up, también ha destacado por su labor humanitaria en África, especialmente en Senegal, donde vivió parte de su infancia.