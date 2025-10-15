Akon afronta divorcio y sólo registra 10 mil dólares en su cuenta

El reconocido cantante y productor de R&B Akon atraviesa una compleja situación legal y económica luego de que su esposa, Tomeka Thiam, solicitara el divorcio tras casi tres décadas de matrimonio. La noticia ha causado gran impacto entre sus seguidores, especialmente después de que documentos judiciales revelaran que el artista, conocido por éxitos como “Smack That” y “Locked Up”, tendría apenas 10 mil dólares en su cuenta personal.

De acuerdo con fuentes legales, Thiam exige una compensación de 100 millones de euros, alegando que fue una pieza clave en la creación del imperio empresarial de Akon, que incluye proyectos en la música, bienes raíces e iniciativas de energía sustentable como Akon Lighting Africa.

Durante el proceso judicial, las autoridades descubrieron que la mayor parte del patrimonio del artista no está registrada a su nombre, sino al de su madre. Esta revelación ha despertado sospechas sobre una posible maniobra para proteger sus activos frente a las demandas del divorcio.

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos se preguntan cómo un músico con una fortuna estimada en más de 60 millones de dólares podría tener tan pocos fondos a su disposición. Algunos usuarios sostienen que podría tratarse de una estrategia legal, mientras que otros temen que el cantante esté enfrentando serios problemas financieros.

Expertos en derecho familiar advierten que el proceso podría complicarse si se confirma que los bienes de Akon no están bajo su control directo. Hasta el momento, ni el artista ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.