Aker BP recurre a Cognite Atlas AI™ para ser pionero en un futuro con IA en exploración y producción

La visión humana y los agentes autónomos trabajan juntos para transformar las operaciones, mejorar la eficiencia, aumentar la seguridad y desbloquear nuevo valor en toda la empresa.

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--Aker BP, una de las compañías petroleras independientes más grandes de Europa, y Cognite, líder mundial en IA industrial, profundiza su asociación estratégica a través de la adopción ampliada de Cognite Atlas AI™, y hace uso del poder de los agentes de IA para mejorar la eficiencia, reducir costos y elevar la productividad. Esta colaboración mejorada ubica a Aker BP a la vanguardia en el uso de la IA de agente para generar valor significativo y transformar sus operaciones.









La “estrategia de priorización de la IA” de Aker BP se desarrolló para impulsar al sector energético hacia un futuro basado en datos mediante la integración fluida de aplicaciones de IA en entornos industriales y objetivos empresariales a fin de innovar y obtener resultados en toda la empresa. Esto incluye la automatización de procesos complejos y el fácil acceso de los ingenieros a la experiencia industrial.

“Nuestra colaboración con Cognite en Atlas AI representa un avance significativo hacia la transformación digital”, afirmó Paula Doyle, directora digital de Aker BP. “Esta alianza pone de realce nuestro compromiso con un enfoque continuo, basado en datos y centrado en la IA con Cognite, que adopta la IA de agente para impulsar aún más la eficiencia, optimizar la toma de decisiones y mejorar nuestras operaciones en todos los ámbitos”.

Cognite Atlas AI ofrece agentes prediseñados y un entorno de trabajo de bajo código para desarrollar agentes de IA industriales, acelerando el camino hacia las operaciones autónomas. Integrado con la sólida base de datos proporcionada por Cognite Data Fusion®, la colaboración sirve de respaldo a la gama de diversas áreas estratégicas de Aker BP a las que recurre la IA para impulsar importantes avances y valor operativo.

Esta colaboración, que prioriza la IA, incluye la optimización de flujos de trabajo críticos mediante la automatización del procesamiento de documentos para una mayor eficiencia en la cadena de suministro y una gestión proactiva de las barreras. Esto incluye iniciativas como el registro automático de equipos, que podría reducir significativamente las horas de ingeniería de Aker BP. También se está desarrollando una base de datos preparada para la IA orientada al mantenimiento predictivo y el uso de la IA para optimizar la química de producción y el rendimiento general.

La colaboración más reciente incluye la creación de agentes de IA para el análisis de causa raíz (RCA). Estos agentes identifican información relevante, crean mapas de causas y sugieren pasos para el RCA. Estos agentes reducen el tiempo que los ingenieros dedican a realizar este análisis en más de un 70 %.

“Probamos otras soluciones de IA, pero no fueron suficientes”, afirmó Tor Arne Amdal, ingeniero sénior de confiabilidad de AkerBP. “Necesitábamos inteligencia contextualizada. En nuestro trabajo industrial, no basta con tener datos; necesitamos los datos correctos, en el contexto adecuado y en el momento oportuno. Esta combinación proporciona respuestas precisas y confiables que nos ayudan a tomar decisiones más rápidas. Tras probar varias soluciones, elegimos Cognite porque podía satisfacer nuestras necesidades específicas de flujos de trabajo de RCA con IA”.

“El legado de Aker BP no se limita a ser un líder digital, sino pionero en el futuro”, afirmó Francois Laborie, vicepresidente ejecutivo de Proyectos Estratégicos de Cognite. “Esta alianza es un sólido testimonio de su firme compromiso con una estrategia centrada en la IA. Al fusionar la profunda experiencia de Aker BP en el sector con Atlas AI de Cognite, no solo solucionamos los desafíos actuales: les proporcionamos la competencia interna necesaria para implementar la IA en toda su empresa, lo que le brinda a su plantilla las habilidades necesarias para el futuro”.

Sea testigo de primera mano de cómo la IA de agente está transformando las operaciones industriales y escuche directamente a Aker BP y otros líderes de la industria en la Conferencia de Datos e IA Industrial de Cognite Impact 2025.

Acerca de Aker BP



Aker BP es una empresa dedicada a la exploración, desarrollo de yacimientos y producción de gas y petróleo en la plataforma continental noruega. Opera los centros de yacimientos de Valhall, Ula, Edvard Grieg/Ivar Aasen, Alvheim y Skarv, y es socia en el yacimiento de Johan Sverdrup. En términos de producción, Aker BP es una de las mayores compañías petroleras independientes de Europa.

Acerca de Cognite



Cognite facilita el uso de la IA generativa para la industria. Empresas líderes en energía, manufactura, energía y energías renovables eligen Cognite para obtener datos seguros, confiables y en tiempo real, transformando sus operaciones con un alto volumen de activos en operaciones más seguras, sostenibles y rentables. Cognite ofrece una plataforma intuitiva, segura y escalable que facilita a todos los responsables de la toma de decisiones, desde el campo hasta los centros de operaciones remotos, el acceso y la comprensión de datos industriales complejos, la colaboración en tiempo real y la construcción de un futuro mejor. Visítenos en www.cognite.com y síganos en LinkedIn y X.

Acerca de Cognite Atlas AI™



Cognite Atlas AI™ aprovecha al máximo el potencial de los datos industriales, lo que permite a los equipos tomar decisiones más rápidas y fiables, y acelerar la eficiencia operativa y la innovación a escala. Cognite Atlas AI incluye una biblioteca en expansión de agentes preconfigurados, un generador de agentes de código bajo, herramientas industriales específicas y una selección de LLM con benchmarking. También utiliza los datos de OT, TI e ingeniería en tiempo real de Cognite Data Fusion® , lo que garantiza que los agentes proporcionen resultados precisos, rastreables y confiables para los flujos de trabajo industriales.

Para obtener más información sobre los agentes de habilitación de la industria, consulte la "Guía Definitiva de Cognite Atlas AI para Agentes de la Industria” y visite https://www.cognite.com/en/product/atlas.

Contacts

Contacto con los medios:

Michelle Holford, vicepresidente de RR. PP. globales



michelle.holford@cognite.com