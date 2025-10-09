Aivo, una empresa de Engageware, presenta el IA en CX Summit 2025: Marcas globales revelan cómo la IA está redefiniendo la experiencia del cliente

Evento digital gratuito reúne a líderes de la industria bancaria, telecomunicaciones y tecnología para compartir casos de éxito y estrategias reales impulsadas por IA

BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Aivo, una empresa de Engageware que ofrece soluciones de experiencia del cliente impulsadas por inteligencia artificial para organizaciones en industrias altamente reguladas, anunció hoy el IA en CX Summit, un evento digital gratuito que se llevará a cabo el 16 de octubre de 2025, de 9:00 a 11:30 a.m. (CDT). Presentado en colaboración con IMT y el Global CX Forum, el evento reunirá ejecutivos de las principales marcas del sector bancario, telecomunicaciones y experiencia del cliente para compartir estrategias comprobadas, casos de éxito y las últimas innovaciones que están transformando la experiencia del cliente con agentes de IA.





¿Por qué asistir al IA en CX Summit 2025?

Evento digital y gratuito: reúnete con líderes e innovadores de CX que están definiendo el futuro de la experiencia del cliente con inteligencia artificial.

ROI real: descubre cómo las empresas en sectores altamente regulados están generando valor de negocio medible con soluciones de IA conversacional confiables y servicios autónomos.

Estrategias comprobadas: obtén insights exclusivos sobre estrategias reales de adquisición y atención al cliente con Agentes de IA, incluyendo el uso de canales como WhatsApp.

Con la participación de Banco Comafi, América Móvil, Banorte, Banco Columbia, IMT y Aivo, a Meta Business Partner, el evento mostrará cómo las empresas están aprovechando los agentes de IA, el servicio autónomo y la mensajería digital para impulsar resultados de negocio medibles y mejorar sus recorridos de cliente.

“La IA pasó de ser una prueba piloto para convertirse en un motor estratégico de cómo las empresas interactúan con sus clientes, resuelven consultas, adquieren nuevas cuentas y fomentan la lealtad”, afirmó Rich Bossbaly, Chief Revenue Officer en Engageware. “Sin embargo, en muchos entornos regulados, las iniciativas se estancan durante la evaluación o tras una prueba de concepto, debido a datos fragmentados, falta de claridad en la gestión o métricas débiles. En el IA en CX Summit, los líderes mostrarán cómo están pasando del chat a la resolución y del interés a la venta, orquestando canales como WhatsApp y estableciendo la gobernanza, integración y disciplina de ROI necesarias para escalar con éxito”.

El evento de media jornada incluirá una conferencia principal sobre liderazgo en transformación con IA, un panel enfocado en banca y IA conversacional, una mesa redonda ejecutiva sobre orquestación de IA + CX, y una charla tipo “fireside” sobre el futuro de la experiencia autónoma del cliente.

Los asistentes obtendrán insights prácticos, guías de implementación y perspectivas de primera mano de líderes globales que están redefiniendo las estrategias de CX en industrias altamente reguladas y de alta demanda.

La inscripción es gratuita y ya está disponible en: https://es.aivo.co/ai-summit-2025

About Engageware

Engageware es un proveedor líder de soluciones de interacción con el cliente impulsadas por IA, que ayuda a las organizaciones a resolver las necesidades de los clientes desde el primer contacto y construir relaciones duraderas en momentos críticos. Basada en tres soluciones empresariales integradas —agendamiento de citas, gestión del conocimiento y Agentes de IA— su plataforma combina inteligencia artificial conversacional y generativa para automatizar consultas rutinarias, entregar información inmediata, optimizar la programación y conectar de forma fluida a los clientes con los recursos humanos adecuados cuando es necesario.

En 2023, Engageware adquirió Aivo, pionera en IA conversacional, fortaleciendo sus capacidades de interacción digital y expandiendo su presencia global. Con la confianza de más de 600 clientes en los sectores de banca, servicios financieros, telecomunicaciones, retail, salud y educación, Engageware orquesta viajes inteligentes del cliente que reducen la fricción, mejoran la eficiencia operativa y elevan la satisfacción. Con sede en Tewksbury, Massachusetts, y operaciones en toda Latinoamérica, Engageware atiende a clientes en todo el mundo. Es una empresa del portafolio de Clearhaven Partners, firma de capital privado con sede en Boston especializada en inversiones en software y tecnología. Más información en https://engageware.com

