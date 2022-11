AiDash lanza una nueva herramienta de gestión del carbono que permite desbloquear el valor medioambiental sin explotar de las propiedades inmobiliarias corporativas

– AiDash lanza un innovador sistema de medición y gestión del carbono para ayudar a las organizaciones a tener sus propios programas de compensación de emisiones.

– Puesto que se prevé que el coste de los créditos de carbono aumentará hasta un 3000 % para 2029, las organizaciones ya pueden ahorrar hasta un 90 % en programas de compensación de carbono desbloqueando sus propios terrenos para capturar carbono y cumplir sus compromisos de cero emisiones.

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–AiDash, proveedor líder de soluciones de operaciones, mantenimiento y sostenibilidad impulsadas por satélites e IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de una innovación extremadamente necesaria en la medición y gestión del carbono, que ayudará a las organizaciones a desbloquear el valor medioambiental sin explotar de sus terrenos y a mitigar los riesgos del incremento de los precios de los créditos de carbono.

Según KPMG, más del 75 % del grupo de empresas Global 250 ya registraron objetivos de reducción de carbono. Muchas están comprando créditos de carbono para compensar las emisiones de carbono de su organización, pero esta estrategia plantea tres retos importantes: El coste de los créditos de carbono aumentará significativamente, hasta un 3000 % para 2029. Es difícil garantizar la validez de los créditos de carbono y existen importantes problemas de adicionalidad; además, la Tierra no tiene suficiente terreno para compensar todas las emisiones de carbono de la sociedad.

Aunque las organizaciones no pueden depender únicamente de la compra de créditos de carbono para cumplir sus compromisos de cero emisiones, empresas como las de servicios públicos, agrícolas, mineras y madereras pueden recurrir al potencial de reducción de carbono de sus propios terrenos como una forma más sencilla y asequible de medir, controlar y aplicar este elemento de su estrategia de reducción de carbono. Sin embargo, esta oportunidad no se está teniendo en cuenta ya que las empresas no son conscientes del potencial de captura de carbono de sus terrenos ni de cómo pueden incorporar una estrategia viable de compensación de carbono a sus operaciones.

La ampliación que está haciendo AiDash de su sistema inteligente de gestión de la sostenibilidad (ISMS) atenúa estos retos gracias el uso de imágenes por satélite, combinadas con IA, para determinar la cantidad de carbono captado en el terreno, predecir el potencial de captura de carbono adicional y ayudar a las empresas a trazar planes. La solución no solo proporciona mediciones que cumplen con los estándares de los créditos de carbono, sino también pruebas continuas para demostrar que los créditos se basan en el carbono adicional captado y que el carbono permanece permanentemente en el suelo, un factor fundamental para la presentación de informes creíbles sobre los criterios ambientales, sociales y corporativos.

«Pronto, muchas organizaciones estarán fuera del mercado de las emisiones de carbono, o gastarán mucho más de lo que habían previsto en un principio», declara Abhishek Singh, cofundador y consejero delegado de AiDash. «Una forma más sencilla es que las empresas ejecuten su propio programa de compensación en su terreno y mitiguen así el riesgo del precio del carbono. Con ISMS no tendrán que comprar tantos créditos como antes para alcanzar el objetivo de cero emisiones y podrían alcanzar dicho objetivo simplemente utilizando su propio terreno».

«La prioridad de las empresas cuando se trata del objetivo cero neto deben ser las emisiones de alcance 1 y 2. Si todas las empresas eliminan las emisiones de carbono que producen directa e indirectamente, se abordarán automáticamente las emisiones de carbono en toda la cadena de suministro», concluye Abhishek.

Con una gestión del carbono sencilla y asequible, ISMS plantea nuevas oportunidades para que las organizaciones reduzcan o incluso eliminen sus créditos de carbono de terceros, reduciendo el riesgo potencial de incrementos del precio de las compensaciones de carbono. Al desbloquear el valor sin explotar de sus terrenos, las empresas pueden maximizar la captura de carbono por sí mismas y mejorar su entorno.

Más de 75 empresas de todos los tamaños en todo el mundo usan los productos AiDash en 5 continentes, y miden y gestionan la biodiversidad y la sostenibilidad de carbono para más de 3500 terrenos y plantas de producción.

Más información sobre la herramienta de gestión y medición de carbono de AiDash AQUÍ.

Sobre AiDash

AiDash es una empresa de SaaS vertical con prioridad a la inteligencia artificial cuya misión es transformar las operaciones, el mantenimiento y la sostenibilidad en sectores con activos distribuidos geográficamente mediante el uso de satélites e IA a escala. Con acceso a un flujo continuo de datos críticos, casi en tiempo real, las empresas de servicios públicos, energía, minería y otros sectores básicos pueden tomar decisiones más informadas y trazar planes optimizados a largo plazo, mientras reducen los costes, mejoran la fiabilidad y alcanzan los objetivos de sostenibilidad. Para más información sobre cómo AiDash ayuda a los sectores básicos a ser más resilientes, eficientes y sostenibles, visite www.aidash.com.

