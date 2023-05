Ahorró $3 millones trabajando de carpintero para pagar la universidad a desconocidos

Dale Schroeder fue un carpintero que ahorró 3 millones de dólares para ayudar a jóvenes de escasos recursos que desean ir a la universidad.

El increíble regalo de este hombre se ha convertido en un legado para las generaciones.

Schroeder falleció en el 2005, pero antes de partir de este mundo le pidió a su abogado que le asesorara para donar todos los ahorros de su vida.

Su sueño siempre fue ir a la universidad, pero no pudo cumplirlo y decidió que otras personas, ya que no tuvo hijos, serían beneficiados con los esfuerzos de su trabajo.

Este millonario de corazón trabajó en una fábrica como carpintero por 47 años. En la empresa aún lo recuerdan como uno de los trabajadores más puntuales y responsables.

De acuerdo con testimonios, la meta era ayudar en los estudios a decenas de jóvenes que no tuvieran las posibilidades.

Los jóvenes electos son algunos egresados de la secundaria de Iowa, comunidad donde este hombre hizo su fortuna.

Una de las estudiantes beneficiadas es Kira Conard, quien ya se había resignado a que no ingresaría a la universidad porque era improbable.

Recuerda que cuando la llamaron para decirle que aquel carpintero que soñó con estudiar le dejó pagado sus estudios no pudo evitar llorar.

El abogado, quien ahora se encarga de dar la beca a los jóvenes, asegura que Dale solo tenía dos pares de jeans: uno para trabajar y otros para salir. Por esta razón, el hombre ahorró tanto dinero en sus 47 años de trabajo.

“Que un hombre al que nunca me conoció me diera la oportunidad de ir a la universidad es increíble. Eso no pasa”, cotó sobre la beca que ha recibido de aquel carpintero que decidió hacer su sueño realidad en otras personas.

Han pasado 14 años desde que comenzó la donación a estudiantes y son 33 personas las que han sido beneficiadas.

Entre los profesionales destacan enfermeras, doctores, terapeutas y abogados.