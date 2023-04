Ahora Starr suscribe directamente seguros de propiedad de riesgo técnico a través de sus propias compañías de seguros

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Starr Insurance Companies anunció hoy que, a partir del 23 de abril, la compañía suscribe directamente sus seguros de propiedad de riesgo técnico a través de sus propias compañías de seguros, lo que da por concluida una fructífera relación de 17 años con Chubb.

Esta transición del negocio de propiedad de energía y riesgos complejos a las compañías de seguros pertenecientes a Starr debería ser transparente para nuestros clientes, ya que continuarán trabajando directamente con el equipo de expertos de la industria de Starr, quienes utilizan el mismo enfoque hacia la gestión de riesgos técnicos y ofrecen los mismos niveles de capacidad y servicio al cliente. Los únicos cambios que observarán los clientes es que las compañías de seguros de Starr serán las entidades identificadas como emisoras de las pólizas.

“Hemos estado suscribiendo el negocio de propiedades de energía y riesgos complejos durante más de 55 años”, señaló Richard Shaak, presidente de International Insurance y Starr Tech. “Agradecemos a Chubb por su apoyo a lo largo de esta relación”.

Acerca de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (o Starr) es un nombre comercial para las compañías de de asistencia al viajero y de seguros operativas y las filiales de Starr International Company, Inc., y para los negocios de inversión de C.V. Starr & Co., Inc. y sus filiales. Starr es una organización de seguros e inversiones líder con presencia en los seis continentes. A través de sus compañías de seguros operativas, Starr ofrece productos de seguros de propiedad, de contingencia y contra accidentes y de salud, además de una gama de coberturas especializadas entre las que se encuentran seguros de aviación, marítimos, de energía y contra accidentes adicional. Cada una de las compañías de seguros filiales de Starr con sede en los Estados Unidos, Bermuda, China, Hong Kong, Malta, Singapur, Suiza y el Reino Unido tiene una calificación de “A” (excelente) de A.M. Best. El sindicato de Lloyd’s de Starr tiene una calificación de “A+” (sólido) de Standard & Poor’s.

Visite www.starrcompanies.com o síganos en LinkedIn y Twitter.

