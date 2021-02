Ahora sí hay impulso. T‑Mobile le da rienda suelta a 5G con el nuevo plan Magenta MAX.

El líder 5G del país es, una vez más, el primero en ofrecer algo nuevo. Magenta MAX sienta un nuevo estándar en servicio móvil: es el primer y único plan de smartphone para el consumidor 5G que no podrá reducir tu velocidad según la cantidad de datos que uses.

La nueva oferta Sin costo por cambiarte significa que puedes traer tu teléfono y cambiarte de manera gratuita.

Novedades: T‑Mobile es la primera y única compañía de servicio móvil en EE. UU. donde los clientes pueden adquirir los nuevos y económicos OnePlus Nord N10 5G y Nord N100. Además, los clientes nuevos y actuales de T‑Mobile pueden llevarse el Nord N10 5G GRATIS al agregar una línea. De hecho, es la PRIMERA VEZ que se ofrecerá un teléfono OnePlus a los clientes del servicio prepagado en el país.





Por qué es importante: es la primera vez que la línea OnePlus ‘Nord’ llega a EE. UU. y que ofrecemos el smartphone 5G de menor costo en T‑Mobile y Metro, dando más opciones y mejor precio a los clientes que buscan acceder a la red 5G más grande del país y sus velocidades superrápidas.

Para quiénes es importante: para quienes deseen acceder a todas las ventajas de la red 5G sin que les cueste un ojo de la cara.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) está dándole rienda suelta al 5G como nadie. Presentamos Magenta MAX, el primer y único plan 5G para smartphones diseñado para demostrar lo que una red 5G verdaderamente poderosa puede hacer por los consumidores. Magenta MAX ofrece datos premium ilimitados, tanto 4G como 5G, en tu smartphone. Eso significa que tu velocidad no se puede reducir según la cantidad de datos que uses. Además, Magenta MAX está hecho para streaming de video en UHD (ultra alta definición) en resolución de hasta 4K y Netflix por cuenta nuestra en todos los planes MAX, que ahora incluyen a clientes con una sola línea. Y Magenta MAX incluye el hotspot móvil para smartphones más generoso de la industria, 40 GB de datos de alta velocidad para los clientes. En pocas palabras, Magenta MAX sienta un nuevo estándar en servicio móvil con los mejores beneficios al mejor precio que otros planes premium

Los planes existentes para smartphones fueron creados para redes 4G LTE de menor capacidad, por lo que Verizon, AT&T e incluso los planes ilimitados de T‑Mobile les permiten a los proveedores reducir tu prioridad en la red si has utilizado una cantidad descomunal de datos, lo que significa que podrías sufrir reducciones de velocidad si se congestiona la red. Verizon y AT&T los promocionan como “datos premium” y ofrecen 50 GB a la mayoría de los clientes. Sin embargo, no tiene nada de “premium” pagar más dinero por una red 5G rápida que solamente está disponible en “algunas partes de algunas ciudades”.* Ahora estamos en la era 5G y T‑Mobile ha activado la red 5G de mayor capacidad disponible; una red tan poderosa que puede dar rienda suelta a la potencia 5G para ofrecer datos premium ilimitados.

Simplemente para demostrar su poder 5G, T‑Mobile también está mejorando el plan Magenta principal duplicando los datos premium, de 50 GB a 100 GB, y con casi el doble de datos de alta velocidad para hotspot móviles para smartphones, de 3 GB a 5 GB. Todo esto sin costo adicional. Los clientes actuales de planes Magenta y Magenta Plus también pueden acceder fácilmente a esta mejora y conservar sus actuales dispositivos o promociones de sus líneas.

Para los millones de personas que acaban de adquirir un nuevísimo smartphone 5G, pero que siguen atados a su compañía de servicio móvil con planes creados para 4G, T‑Mobile lanza una nueva oferta Sin costo por cambiarte. Trae a T-Mobile tu nuevo teléfono 5G, recibe hasta $650 por línea para terminar de pagarlo y no tendrás que pagar ningún costo por cambiar el dispositivo. Quédate con tu teléfono, cámbiate sin pagar nada por cambiarte Y ADEMÁS da rienda suelta al 5G en la red 5G más grande y rápida del país. ¡Sales ganando por donde lo veas!

“Acabamos de unir nuestras fuerzas con Sprint y ya somos el líder del país en cobertura y velocidad 5G. Magenta MAX es solo una primera muestra de lo que la capacidad de nuestra red nos permite hacer”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Como cliente, cuando tienes un smartphone 5G superrápido y haces uso intensivo de datos, lo que menos quieres es que te reduzcan la velocidad. Es como tener un Ferrari y que te obliguen a conducirlo en una zona escolar. ¡Pues bien, ya es hora de conducir a toda velocidad por nuestra carretera abierta color magenta! Y esto es apenas el comienzo. Así que, ¡abróchate el cinturón!”

“La red 5G puede ofrecer más datos con mayor velocidad. Sin embargo, al consumir más, esa mayor velocidad puede chocar contra las reglas impuestas en los planes creados para redes 4G”, indica Jason Leigh, gerente de investigaciones de 5G y servicios móviles de IDC. “Al rediseñar el plan tradicional de servicio móvil para aprovechar lo que ofrece la tecnología 5G, se despertará el entusiasmo de los clientes por vivir una experiencia 5G verdaderamente significativa”.

Magenta MAX tomará el lugar de Magenta Plus y se ofrecerá a partir del 24 de febrero para consumidores y pequeños negocios. Obtén llamadas, textos y datos premium ilimitados, tanto 4G como 5G, en tu smartphone. De esa manera, aunque uses 200 GB o más, tu velocidad no podrá reducirse según la cantidad de datos que uses. Además, el plan Magenta MAX está repleto de beneficios adicionales nuevos y favoritos de El Un‑carrier:

Netflix por cuenta nuestra: ahora para líneas individuales y planes familiares

Streaming ilimitado en UHD con resolución de hasta 4K UHD

40 GB de datos de alta velocidad para hotspot móvil para smartphones (y luego velocidades 3G ilimitadas); la mejor opción de la industria para los consumidores

Regalos y descuentos todos los martes en T-Mobile Tuesdays

Textos y Wi-Fi ilimitados en vuelos con servicio Gogo durante todo el vuelo

Textos y datos gratis en 210 países y destinos

Llamadas, textos y datos ilimitados en México y Canadá con hasta 5 GB de datos de alta velocidad

Protección gratis con Scam Shield Premium, que incluye Bloqueo de llamadas fraudulentas e Identificador de llamadas

Todo por el mismo precio que Magenta Plus; solo $57 por línea al mes para tres líneas con AutoPago y con impuestos y cargos ya incluidos. Pero ahora mismo puedes obtener Magenta MAX por solo $47 la línea al mes por tres líneas con AutoPago por tiempo limitado.

Y Magenta MAX no es solo el mejor plan de T-Mobile. Es el mejor plan en servicio móvil, repleto de funciones a un excelente precio, lo que ahorra cientos de dólares en comparación con otros planes premium. Ahora mismo los clientes de Verizon pueden ahorrar más de $650 por año y los clientes de AT&T pueden ahorrar más de $475 por año (e incluso más, ya que los impuestos y cargos mensuales no están incluidos).

Sin costo por cambiarte

Ahora es más fácil que nunca decirles adiós a Verizon y AT&T. La nueva oferta de T-Mobile, Sin costo por cambiarte, está diseñada para personas que acaban de cambiar su teléfono por un smartphone 5G superrápido, pero que siguen atadas a su compañía de servicio móvil con planes creados para 4G y que limitan su acceso a 5G. Con la opción Sin costo por cambiarte, los consumidores y los pequeños negocios pueden:

cambiarse a El Un‑carrier



Y ADEMÁS conservar sus teléfonos y números telefónicos elegibles, fotos, contactos, apps favoritas y más



Y ADEMÁS T-Mobile terminará de pagar el dispositivo (hasta $650 por línea en teléfonos elegibles con tarjeta virtual prepagada)



Y ADEMÁS T-Mobile no cobrará los costos asociados con el cambio de servicio de sus dispositivos.

Pero si todavía no tienes un smartphone 5G y quieres cambiar tu teléfono por uno mejor, puedes llevarte un nuevo teléfono 5G por cuenta nuestra con 24 créditos en la factura mensual si adquieres tu nuevo teléfono con el Plan de financiamiento de equipo sin interés de T-Mobile e intercambias un dispositivo elegible.

La red 5G más grande y rápida

T-Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande y rápida. La red 5G de rango extendido de T-Mobile cubre a 280 millones de personas en un área de 1.6 millones de millas cuadradas; eso equivale a casi 2.5 veces más cobertura que AT&T y casi 4 veces más que Verizon. Ahora que Sprint forma parte de T-Mobile, El Un‑carrier está ampliando su liderazgo, utilizando espectro dedicado para ofrecerles a los clientes con dispositivos compatibles velocidades de descarga de alrededor de 300 Mbps en muchos lugares con picos de velocidad de hasta 1 Gbps. La red 5G de ultracapacidad de T-Mobile ya llega a 2,400 ciudades y localidades, y cubre a más de 50 veces más personas de las que cubre Verizon con la banda ultra ancha. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene la red más grande y rápida? Le ofrece a la gente una experiencia 5G inigualable, desde luego.

Para obtener más información sobre la red de T-Mobile, visita es.t-mobile.com/coverage y, a partir del 24 de febrero, para obtener más información sobre el nuevo Magenta MAX y todos los planes de T-Mobile, visita es.t-mobile.com/cell-phone-plans. Para obtener más información sobre la oferta de T-Mobile, Sin costo por cambiarte, visita https://es.t-mobile.com/offers/switch-to-t-mobile-from-verizon-or-att.

Y como siempre, síguenos en la sala de prensa oficial de T-Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

*Fuente: anuncios reales de Verizon

Activa hasta 4K de streaming en UHD en un dispositivo compatible o el streaming de videos por lo general será a 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Después de la asignación de capacidad de enlace a alta velocidad; la velocidad máxima de los datos ilimitados en nuestra red será de 3G. La red 5G más rápida: premios Opensignal, según velocidades promedio – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., enero 2021. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. Se requiere calificación crediticia para el precio y las ofertas. Sin costo por cambiarte: se requiere transferencia elegible, 90 días o más con el dispositivo y con AT&T o VZN y canjear la oferta a tiempo. La tarjeta virtual suele tardar 15 días. No se puede retirar efectivo y vence en 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. T‑Mobile cubrirá los cargos de la tarjeta SIM de $10 y de $20 por asistencia. $47 por línea: con créditos en la factura mensual. Podrían pasar hasta 2 ciclos de facturación para que figuren los créditos; si cancelas alguna de las líneas, dejarás de recibir los créditos. Límite de 1 oferta por cuenta. Es posible que no se pueda combinar con algunas ofertas o descuentos. Sin AutoPago, son $5 más por línea. iPhone gratis: si cancelas el servicio móvil antes de 24 créditos, podrías dejar de recibir los créditos y tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido; si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para continuar pagando el saldo en cuotas mensuales con descuento. Se requiere línea adicional. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Hasta $830 con crédito de intercambio y créditos en la factura. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Máximo 4 por cuenta. ​

