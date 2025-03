AHF reclama salud, derechos e igualdad en el Día Internacional de la Mujer

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--En este Día Internacional de la Mujer (DIM), que se celebra el 8 de marzo, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) se solidariza con las mujeres y las niñas de todo el mundo, celebrando sus logros y defendiendo al mismo tiempo la acción para acabar con las barreras que obstaculizan la salud, la igualdad y las oportunidades. Este año, los equipos de AHF en todo el mundo se unen al movimiento global para exigir el fin de las desigualdades que frenan a las mujeres y las niñas a través de conmemoraciones del DIM para recordar a todos que cuando las mujeres y las niñas prosperan, también lo hacen comunidades enteras.





A pesar de décadas de progreso, las mujeres y las niñas siguen representando el 44% de todas las nuevas infecciones por VIH en el mundo y más del 60% en el África subsahariana. La violencia de género, la falta de acceso a la atención sanitaria, las restricciones de los derechos reproductivos, la desigualdad de ingresos y las limitadas oportunidades educativas acentúan aún más las disparidades. Además, el acceso a productos asequibles para la salud menstrual y a una educación integral en salud sexual y reproductiva sigue estando fuera del alcance de millones de mujeres, lo que compromete la dignidad, la movilidad y las oportunidades.

«Las mujeres y las niñas de todo el mundo merecen tener el poder, los conocimientos y los recursos necesarios para tomar las riendas de su salud, su futuro y su vida», declaró Loretta Wong, jefa adjunta de Promoción y Política Mundial de AHF. Un cambio real requiere más que palabras: exige compromisos concretos, como ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH, a los servicios de atención sanitaria sexual y reproductiva y al empoderamiento económico. En este Día Internacional de la Mujer, AHF reafirma su promesa de garantizar que ninguna mujer o niña se quede atrás».

AHF da prioridad a las mujeres y las niñas mediante la promoción de políticas que las protejan y las eleven en todo el mundo. Desde la distribución gratuita de productos menstruales y la lucha contra la violencia de género hasta la ampliación del acceso a los servicios contra el VIH/sida, AHF se dedica a garantizar que todas las mujeres y niñas puedan llevar una vida sana y plena.

En este Día Internacional de la Mujer, AHF insta a líderes, responsables políticos y comunidades a pasar de los compromisos a la acción, porque un mundo justo y equitativo solo es posible cuando las mujeres y las niñas de todo el mundo pueden reclamar todos sus derechos, su poder y su potencial.

Para ayudar a las mujeres jóvenes y a las niñas, la AHF puso en marcha en 2016 su programa Girls Act, que desde entonces se ha ampliado a casi 40 países. El objetivo del programa es mantener a las afiliadas libres del VIH y otras ITS, ayudar a las seropositivas a seguir el tratamiento, prevenir embarazos no deseados y que no abandonen la escuela. Obtenga más información en GirlsAct.org, que contiene información sobre el programa, historias inspiradoras que destacan las acciones actuales de equipos de todo el mundo y una nueva imagen para 2025.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización mundial sin fines de lucro que proporciona medicina de vanguardia y defensa a más de 2,2 millones de personas en 48 países de África, América, Asia/Pacífico y Europa. En la actualidad, somos el mayor proveedor sin fines de lucro de atención médica para el VIH/sida del mundo. Para obtener más información sobre AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTO CON LOS MEDIOS ESTADOUNIDENSES:



Ged Kenslea, Director sénior de Comunicaciones, AHF



+1 323 308 1833 oficina +1.323.791.5526 celular



gedk@aidshealth.org

Denys Nazarov, Director de Política global y Comunicaciones, AHF



+1 323.308.1829



denys.nazarov@aidshealth.org