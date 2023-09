AHF critica la táctica de secuestro de vacunas de J&J en Sudáfrica

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Según una historia de Health Policy Watch, Johnson & Johnson (J&J) apeló a la escasez durante la pandemia de COVID-19 como herramienta para cobrarle precios desproporcionados de dosis de vacunas a Sudáfrica, una táctica que AIDS Healthcare Foundation (AHF) calificó como rentabilidad farmacéutica despiadada.





“Es difícil no describir la conducta de J&J como extorsiva. En el continente que prácticamente no tenía vacunas en ese momento y con un agresivo acaparamiento de vacunas en el norte global, Sudáfrica no tenía otra opción más que aceptar la demandas de J&J. Como sucedió con los exorbitantes precios de los medicamentos para el VIH hace 20 años, las farmacéuticas se aprovecharon de África y su pueblo”, afirmó Terri Ford, responsable de políticas y defensoría global de AHF. “¡Esto no puede continuar! Realizamos una manifestación en las oficinas centrales de J&J en septiembre de 2021 para reclamar un acceso equitativo a las vacunas y al conocimiento para países de ingresos medios y bajos, y seguiremos nombrando y acusando a las farmacéuticas codiciosas durante todo el tiempo que sea necesario. ¡No nos iremos a ningún lado y no nos callaremos!”.

Tras una orden judicial que obligó a divulgar documentos de compra secretos del gobierno sudafricano a una ONG local, Health Justice Initiative, fue evidente que J&J le solicitó a Sudáfrica que pague un 15 % más por sus dosis que la Unión Europea. Además, J&J demandó ser eximida de toda responsabilidad legal en casos de reacciones de reacciones adversas a la vacuna, y solo se comprometió vagamente a enviar los cargamentos a tiempo y en su totalidad.

“La situación en Sudáfrica es la indicación más clara del motivo por el cual necesitamos una convención de salud pública global basada en la transparencia, la responsabilidad y la cooperación. Debemos establecer las reglas ahora, antes de que suceda un desastre de salud global, para que, ante una crisis, los acuerdos de compra no se conviertan en negociaciones extorsivas”, afirmó el doctor Peninnah Iutung, responsable del buró para África de AHF. “Al mismo tiempo, los países africanos deben hacer frente al bullying de las grandes farmacéuticas y adoptar un enfoque regional para negociaciones de precios de medicamentos transparentes y públicas. Como mercado en crecimiento, el continente tiene el derecho y los recursos para demandar mejores acuerdos para sus ciudadanos”.

Según estos mismos documentos divulgados, Pfizer y el Instituto Serum de India le cobraron más a Sudáfrica que a países europeos por las mismas dosis. Como parte de la campaña Vaccinate Our World Campaign (VOW) en 2021, AHF realizó manifestaciones en las oficinas centrales de los productores de vacunas Pfizer, Moderna y J&J para solicitar acceso a vacunas contra la COVID-19 a precios razonables y también la divulgación del conocimiento técnico para su producción en el sur global. Para obtener más información sobre la campaña, visite https://vaccinateourworld.org/.

