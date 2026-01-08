Agricultores franceses dicen no al tratado de Mercosur con bloqueos en París 

El tractorazo en París se ha convertido en noticia central este 8 de enero luego que cientos de agricultores franceses tomaran las calles y bloquearan accesos a la capital como medida de presión contra el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La protesta refleja el creciente descontento del sector agrícola ante lo que consideran una amenaza a su producción e ingresos.

Durante la jornada, los agricultores movilizaron decenas de tractores, generando atascos y paralizando arterias principales de la ciudad. Los manifestantes reclaman que el acuerdo permitiría la importación masiva de productos agrícolas suramericanos a precios más bajos, poniendo en jaque su competitividad y estándares ambientales.

¿Por qué rechazan el tratado los productores franceses?



Los agricultores franceses han manifestado su preocupación por el impacto que este tratado generaría en la economía rural. Señalan que la competencia desigual frente a productores de Mercosur, donde los costos y regulaciones son diferente, podría llevar al cierre de granjas familiares y la pérdida de miles de empleos en Francia.

Además, sostienen que el acuerdo no garantiza la protección del medio ambiente ni cumple con los estrictos estándares europeos de calidad alimentaria.

El tractorazo en París es solo la más reciente de varias protestas agrícolas vistas en Europa, reflejando una tensión creciente entre los compromisos comerciales internacionales y la defensa de la producción local.