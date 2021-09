AGM Elige el Sensor Alpha Prime de Velodyne Lidar para su Nuevo Sistema de Escaneo Móvil

AGM brinda un mapeo móvil preciso y sólido para aplicaciones complejas que incluyen infraestructura, ciudades inteligentes y mucho más

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que AGM Systems LLC ha implementado el sensor de detección y alcance de luz (light detection and ranging, lidar) Alpha Prime en el AGM-MS5.Prime, última solución de escaneo móvil de alto rendimiento de AGM. Las capacidades avanzadas de captura de datos 3D de AGM Systems abren el escaneo móvil a una amplia gama de aplicaciones, incluidos el mapeo de objetos lineales extendidos, el inventario de instalaciones de infraestructura vial, el modelado 3D de entornos urbanos, la infraestructura de ciudades inteligentes y muchas más.





AGM Systems presta servicios a líderes mundiales en los sectores de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Advanced Driving Assistance Systems, ADAS), energía, silvicultura, automatización industrial, infraestructura, minería y ciudades inteligentes con su tecnología multifuncional de alto rendimiento basada en los sensores lidar de Velodyne.

Velodyne (sala: 20, estand: 20F.29) y AGM Systems (sala: 20, estand: 20B.30) demostrarán sus soluciones basadas en lidar para la comunidad geoespacial en INTERGEO 2021, plataforma de conferencias y exposiciones líder en el mundo sobre geomática y soluciones orientadas al futuro. El evento se llevará a cabo en Hannover, Alemania, del 21 al 23 de septiembre.

“Equipar nuestro nuevo escáner móvil AGM-MS5.Prime con Alpha Prime, el sensor más poderoso de Velodyne, nos permite ofrecer una nube de puntos densa y detallada sin precedentes”, expresó Sergey Mischenko, director general de AGM Systems LLC.

El sistema AGM-MS5.Prime es una solución compacta, liviana y rentable para escaneo móvil de alta precisión. Alpha Prime de Velodyne aporta al sistema 128 canales lidar, visión envolvente de 360 grados y un rango de detección de objetivos de 300 metros al 10 % de reflectividad y 180 metros al 5 % de reflectividad. La solución ofrece una alta densidad de imagen con una precisión impecable, lo que permite a los usuarios obtener puntos, incluso, cuando se reflejan en objetos pequeños. Estas capacidades son particularmente importantes al modelar entornos urbanos, donde es necesario reconocer diferentes objetos, como señales de tráfico, cordones y postes de señalización. El AGM-MS5.Prime captura los datos necesarios para construir y actualizar complejos sistemas de geoinformación 3D.

La solución AGM-MS5.Prime está equipada con un sistema de navegación inercial de alta precisión, AGM-PS, que se basa en giroscopios de fibra óptica. AGM-PS permite a los usuarios obtener una trayectoria precisa del movimiento del escáner, incluso, en condiciones difíciles para recibir una señal del Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS). El AGM-MS5.Prime ofrece una nube de puntos densa con una precisión de datos de tres centímetros. Puede integrar cámaras panorámicas y otros equipos de terceros al ampliar las aplicaciones futuras.

“Con el AGM-MS5.Prime, AGM demuestra, una vez más, una innovación revolucionaria que hace avanzar los sistemas de escaneo láser para aplicaciones móviles y aéreas”, indicó Erich Smidt, vicepresidente de Velodyne Lidar para Europa. “Con su largo alcance y alto rendimiento, el Alpha Prime es ideal para aplicaciones de mapeo móviles que requieren datos completos, alta precisión, exactitud y velocidad de mediciones”.

Los sensores Alpha Prime de Velodyne brindan largo alcance, claridad de imagen y visión envolvente de 360 grados para construir modelos 3D de alta precisión de cualquier entorno de mapeo móvil. Alpha Prime aborda los requisitos de los desarrolladores de mapas y mediciones para un sensor que es liviano, consume poca energía y es fácil de integrar. Velodyne aprovecha la automatización de fabricación avanzada, la sólida cadena de suministro global y las asociaciones de producción en serie para reducir los costos de los sensores, brindar materiales de la más alta calidad y ofrecer innovaciones de fabricación. Para comprar el Alpha Prime, comuníquese con Ventas de Velodyne al 669.275.2526, sales@velodyne.com.

