Agentic Solutions de Moody’s para automatizar flujos de trabajo complejos y acelerar la toma de decisiones humanas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Moody's anunció Agentic Solutions, una innovadora incorporación a su conjunto de soluciones basadas en IA, diseñada para transformar la toma de decisiones de las organizaciones en entornos complejos y de alto riesgo. Las nuevas soluciones permiten a las organizaciones actuar con mayor rapidez, precisión y confianza que nunca, transformando la manera en que se descifran los riesgos, se identifican las oportunidades y se toman las decisiones.





“Durante más de un siglo, nuestros clientes han recurrido a Moody’s para obtener datos de alta calidad, información confiable y soluciones de vanguardia que les ayuden a tomar decisiones más acertadas y fundamentadas”, afirmó Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s. “Agentic Solutions es una extensión natural de nuestro legado de inversión e innovación, basado en la solidez de nuestro patrimonio de datos líder en la industria y la profunda capacidad analítica de nuestro equipo. Al integrar las capacidades de agente en los flujos de trabajo de nuestros clientes, aceleramos la velocidad y la precisión con las que podemos ayudarles a comprender los riesgos y aprovechar las oportunidades.”

Sobre la base del patrimonio de datos de confianza de Moody's, que abarca más de 590 millones de entidades globales, Agentic Solutions coordina agentes de IA que automatizan y optimizan flujos de trabajo intensivos en conocimiento en finanzas, riesgo y estrategia. Al trabajar en conjunto, los agentes ofrecen mejoras específicas a los responsables de la toma de decisiones, a saber:

Mayor productividad : los flujos de trabajo coordinados por IA transforman los procesos manuales y permiten a los equipos brindar información lista para ejecutivos en minutos, en lugar de horas.

: los flujos de trabajo coordinados por IA transforman los procesos manuales y permiten a los equipos brindar información lista para ejecutivos en minutos, en lugar de horas. Resultados confiables y transparentes : cada resultado tiene una fuente clara, es auditable y cuenta con el respaldo de una rigurosa gobernanza de datos, lo que brinda confianza en entornos de alto riesgo y con un alto nivel de cumplimiento.

: cada resultado tiene una fuente clara, es auditable y cuenta con el respaldo de una rigurosa gobernanza de datos, lo que brinda confianza en entornos de alto riesgo y con un alto nivel de cumplimiento. Eficiencia del flujo de trabajo : más de 50 agentes específicos de cada dominio pueden trabajar en conjunto, lo que añade automatización inteligente en flujos de trabajo de alto valor, como evaluación de crédito, monitoreo de cartera, inteligencia de ventas y evaluación de conocimiento de sus clientes.

: más de 50 agentes específicos de cada dominio pueden trabajar en conjunto, lo que añade automatización inteligente en flujos de trabajo de alto valor, como evaluación de crédito, monitoreo de cartera, inteligencia de ventas y evaluación de conocimiento de sus clientes. Desarrollado específicamente para industrias reguladas: las implementaciones configurables están diseñadas para satisfacer las demandas de los servicios financieros, bienes raíces, seguros y otros sectores dinámicos en los que la precisión, la transparencia y el cumplimiento son esenciales.

Acerca de Moody’s Corporation

En un mundo caracterizado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, los conocimientos y las tecnologías innovadoras de Moody's (NYSE: MCO) ayudan a los clientes a desarrollar una visión integral de su mundo y a descubrir oportunidades. Con una rica trayectoria de experiencia en los mercados globales y una fuerza laboral diversa de aproximadamente 16.000 personas en más de 40 países, Moody's ofrece a los clientes la perspectiva integral necesaria para actuar con confianza y prosperar. Obtenga más información en moodys.com.

