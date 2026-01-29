Agentes involucrados en los crímenes de Alex Pretti y Renee Good tendrán que enfrentar la justicia 

La reciente muerte de Alex Pretti durante un tiroteo con agentes de la patrulla fronteriza de EEUU ha puesto en el centro de atención la labor de estos oficiales, actualmente bajo investigación.

Según las autoridades, los agentes involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la indagación correspondiente, buscando esclarecer el contexto exacto del enfrentamiento ocurrido en la frontera sur.

¿Qué ocurrió en el caso de Alex Pretti?

De acuerdo a información oficial, la noche del incidente los agentes intentaban interceptar a varios migrantes cuando se desató el tiroteo que resultó en la muerte de Pretti.

La muerte de Alex Pretti reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos y las condiciones en que opera la patrulla en zonas sensibles.

Familias y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y justicia, al tiempo que solicitan una reforma en los procedimientos de actuación en la frontera, con especial atención a los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos.

La investigación en curso abarca desde la revisión de videos y testimonios, hasta la determinación del uso adecuado del armamento. Recientemente, otros incidentes similares han motivado llamados de organismos internacionales a fortalecer la rendición de cuentas en la frontera estadounidense.

Sobre el caso de Renee Good se informó que un agente de ICE fue suspendido, un suceso que ha causado gran conmoción en Minneapolis, Minnesota.

Las autoridades confirmaron que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas separó temporalmente de su cargo al agente mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante un operativo en el que falleció la ciudadana Renee Good.

Reacciones y demandas de transparencia

La suspensión del agente de ICE en Minneapolis ha generado protestas y peticiones de mayor vigilancia en los operativos migratorios. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una investigación imparcial y sanciones ejemplares en caso de confirmarse uso excesivo de la fuerza.

Además, la familia de Renee Good y la comunidad local reclaman transparencia y justicia en el proceso.

Este hecho se suma a otros casos recientes donde agentes han sido cuestionados por su actuación durante arrestos a migrantes o durante procedimientos policiales.

El debate sobre la actuación de ICE y la seguridad de civiles durante los operativos vuelve a encenderse en la opinión pública.