Agentes federales arrestan a un hombre y se llevan a su bebé en operativo en Los Ángeles

Un polémico operativo de inmigración en Los Ángeles ha generado indignación luego de que agentes federales fuertemente armados arrestaran a un ciudadano estadounidense y se marcharan en su vehículo con su hija de un año a bordo.

El hecho ocurrió en el estacionamiento de una tienda Home Depot, donde el hombre de 32 años fue detenido por agentes encapuchados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Testigos aseguran que los oficiales se alejaron del lugar con el automóvil y la menor en su interior, ambos ciudadanos estadounidenses.

La abuela de la niña, María Ávalos, relató que horas después recibió una llamada de la Patrulla Fronteriza para recoger a su nieta en una oficina de inmigración en el centro de Los Ángeles. Afirmó que tuvo que esperar varias horas y presentar el certificado de nacimiento de la menor antes de poder recuperarla.

El DHS declaró que el hombre “salió del vehículo con un martillo y lanzó piedras a los agentes mientras su hija estaba dentro del auto”. Sin embargo, la institución no ha explicado por qué los agentes decidieron llevarse al bebé en lugar de esperar a que un familiar llegara al lugar.

El caso ha despertado críticas contra las autoridades migratorias por sus métodos de detención y el manejo de situaciones que involucran a menores de edad.