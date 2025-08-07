Agentes del ICE "engañan" a inmigrantes, utilizan camión de la empresa Penske 

Un reciente operativo de ICE en California llamó la atención tras revelarse que los agentes utilizaron un camión camuflado, haciéndose pasar por reclutadores de empleo, para identificar y detener migrantes indocumentados.

Esta acción destapó nueva polémica respecto a los métodos que la agencia utiliza en sus redadas. Según se reportó, los agentes informaron a los migrantes que el camión buscaba empleados para trabajos agrícolas.

Sin que los trabajadores lo sospecharan, esto resultó ser una táctica diseñada para identificar a personas en situación irregular.

Reacciones ante los métodos de ICE

La estrategia empleada por ICE ha generado reacciones encontradas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad migrante.

Algunos alegan que el operativo de ICE en California representa una trampa que pone en riesgo la confianza y la seguridad de los trabajadores, mientras que la agencia justifica sus acciones como parte de su misión de hacer cumplir las leyes migratorias.

Esta operación reaviva la discusión sobre la ética y legalidad en las redadas de ICE y expone los riesgos a los que se enfrentan los migrantes indocumentados.

Varios grupos pro-derechos civiles han solicitado transparencia y una revisión de los procedimientos empleados por la agencia.

De acuerdo con Reuters, los operativos de ICE continúan siendo tema de debate en Estados Unidos y generan inquietud en la región latinoamericana por su impacto social y familiar.

(1) Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino en X: "Different day, different illegal aliens, same objective.🎯 We’re on a mission here in Los Angeles. And we’re not leaving until we accomplish our goals.✅ #DHS #CBP #USBP #BorderPatrol #OpAtLarge https://t.co/B5XiAkjkZ4" / X