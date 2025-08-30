Agentes de migración detienen a dos bomberos que trabajan para contener los incendios en Washington 

Agentes de migración realizaron un operativo en la zona de Washington donde bomberos trabajaban para contener un incendio forestal, en un despliegue que ha generado inquietud entre la comunidad migrante local.

El operativo, realizado cerca de áreas donde equipos de emergencia combatían el fuego, se enfocó en el control migratorio y la búsqueda de personas en situación irregular.

La presencia de los agentes de migración en zonas afectadas por desastres naturales no es nueva, pero este operativo específico coincide con el avance del incendio forestal, lo que ha motivado cuestionamientos sobre el impacto de la vigilancia migratoria en escenarios de emergencia.

Según informaron medios locales, parte de la comunidad teme acudir a refugios o buscar ayuda médica por temor a ser detenidos.



Reacción de la comunidad y posibles repercusiones

Diversas organizaciones civiles han manifestado preocupación, señalando que estos operativos pueden desalentar a personas en condición migratoria irregular a recibir apoyo vital en medio del desastre.

Además, autoridades locales han pedido priorizar la atención a la crisis humanitaria sobre las acciones de control migratorio.

En episodios previos, organizaciones habían advertido sobre los riesgos de realizar este tipo de operativos en circunstancias de emergencia, haciendo un llamado a separar la ayuda humanitaria de las políticas migratorias.