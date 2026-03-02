Mundo

Agentes de la CIA se prepararon durante meses para acabar con la vida del líder supremo y su familia 

EEUU  e Israel vigilaron sus patrones diarios, descubriendo dónde vivían, los lugares que frecuentaban y sus lugares de refugio. 

  • Jacqueline Alvarenga | 02-03-2026.3:28 pm.

En las últimas horas, la noticia sobre un supuesto espionaje de la CIA contra el Ayatolá Jamenei ha generado conmoción en los ámbitos diplomático y mediático.

Según reportes difundidos, Estados Unidos e Israel espiaron al líder supremo de Irán para asesinarlo el pasado sábado en un ataque sin precedentes.

Según se informó, la CIA vigiló los patrones diarios de Ayatolá Jamenei. Descubrieron dónde vivía, con quién se reunía, cómo se comunicaba y dónde podría refugiarse en caso de amenaza de ataque.

También monitoreaban a los principales líderes políticos y militares de Irán, quienes rara vez se reunían en el mismo lugar con el ayatolá, el líder supremo del país durante casi cuatro décadas.

Fue una oportunidad que algunos funcionarios israelíes y estadounidenses creyeron que no podían dejar pasar.

Reacciones internacionales ante la acusación de espionaje 
Las autoridades iraníes reaccionaron rápidamente, señalando que este nuevo incidente evidencia la hostilidad norteamericana.
Diversos expertos consideran que este tipo de acciones contribuyen a una mayor inestabilidad regional, en especial por el actual contexto global.
Por su parte, analistas afirman que el espionaje internacional es una práctica frecuente entre potencias rivales, aunque pocas veces se logra obtener pruebas fehacientes como en este caso.
