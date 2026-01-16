Agente del Servicio Secreto filtra información sensible sobre JD Vance

Un agente del Servicio Secreto asignado a la protección del vicepresidente JD Vance fue expuesto por revelar información “sensible” sobre su labor mientras se encontraba en una cita. Según se informó, la mujer con la que salió resultó ser una periodista encubierta trabajando para el influencer conservador James O’Keefe.

Durante el encuentro, el agente filtró detalles sobre el itinerario de viajes del vicepresidente y compartió tácticas avanzadas de seguridad. El video con las declaraciones se difundió apenas unos días después de que la residencia de Vance en Cincinnati sufriera un ataque.

El funcionario lleva cinco años trabajando en el Servicio Secreto, desde la administración de Joe Biden, y su comportamiento ha generado preocupaciones sobre la seguridad del vicepresidente y la confidencialidad de la agencia.