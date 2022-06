Los datos demuestran la capacidad de la prueba ImPrint, solo con fines de investigación, para identificar pacientes con cáncer de mama temprano de alto riesgo que podrían beneficiarse de la inhibición de puntos de control PD-1/PD-L1

IRVINE, California y ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Agendia presenta datos en ASCO 2022 que apuntan a las capacidades de predicción en inmunoterapia mediante la firma ImPrint y a la ampliación de la utilidad de sus pruebas genómicas patentadas para identificar a las pacientes que más se beneficiarán de tratamientos específicos

Agendia, Inc., una empresa en fase comercial centrada en mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de mama en todo el mundo, proporcionando a médicos y pacientes soluciones de diagnóstico e información de última generación para comunicar las decisiones de tratamiento, ha anunciado hoy que compartirá sus hallazgos en un debate sobre pósteres en el que se presentarán los primeros datos de su prueba ImPrint, una firma de 53 genes en desarrollo, en la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2022.

El debate sobre el póster, titulado The ImPrint immune signature identifies high risk early breast cancer patients who may benefit from PD1 checkpoint inhibition in I-SPY2 [Kuilman, M., et al. ] (La firma inmunológica ImPrint identifica a las pacientes con cáncer de mama temprano de alto riesgo que pueden beneficiarse de la inhibición de los puntos de control PD1 en I-SPY2 [Kuilman, M., et al. ]), se basa en el ensayo neoadyuvante rico en biomarcadores I-SPY2, que ha establecido un nuevo punto de referencia para la eficacia de los ensayos clínicos de fase 2 y está ampliamente considerado como el ensayo pionero de la plataforma. En este estudio, se evaluaron los datos completos del transcriptoma recopilados por Agendia de pacientes con cáncer de mama temprano de alto riesgo que recibieron inmunoterapia (IO). El objetivo era migrar los hallazgos de I-SPY2 en una firma sólida de grado clínico –un biomarcador que no había existido previamente en el cáncer de mama en fase inicial– para predecir la sensibilidad a los medicamentos IO que se dirigen a PD-1/PDL-1, una vía celular que, cuando se sobreexpresa, permite que muchos tumores de mama escapen a la destrucción por parte del sistema inmunitario.

Es importante destacar que los resultados mostraron que, en la fase de desarrollo, el biomarcador de expresión génica ImPrint cumplía esta tarea y tenía el potencial de predecir la respuesta patológica completa (pCR) a los inhibidores de puntos de control PD-1/PDL-1 con alta sensibilidad y especificidad, especialmente en el cáncer de mama ER+, que representa una gran población de mujeres que pueden beneficiarse.

“Nos sentimos increíblemente alentados por los datos que estamos compartiendo con respecto a la prueba ImPrint, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo”, ha declarado Annuska Glas, vicepresidenta sénior de Investigación y Desarrollo e Innovación de Agendia. “ImPrint parece muy eficaz en la identificación de un subconjunto de pacientes HR+HER2- que podrían beneficiarse de la IO. También estamos interesados en la capacidad de la firma para identificar tumores con un fenotipo inmunoactivo denotado por el enriquecimiento de varias vías relacionadas con el sistema inmunitario. Este tipo de información no está actualmente disponible para una amplia gama de pacientes con cáncer de mama y, aunque solo estamos en fase de investigación, esperamos continuar con la validación para garantizar que ImPrint esté disponible para los médicos lo antes posible”.

El efecto de estos hallazgos en las pacientes es potencialmente significativo porque, en última instancia, tiene el potencial de impactar en los resultados. Los datos compartidos en ASCO 2022 apuntan a la capacidad de la prueba RUO ImPrint para encontrar a aquellas pacientes que se beneficiarán de una terapia con PD-1/PDL-1 como tratamiento inicial, independientemente del subtipo de receptor, proporcionando la información necesaria para definir una planificación del tratamiento más específica poco después del diagnóstico.

“Se ha producido un aumento sustancial de los nuevos medicamentos IO en muchos tipos de enfermedades, que son asombrosamente eficaces en algunos casos pero no son la panacea para todos. Esto ha llevado a la necesidad urgente de contar con biomarcadores que permitan identificar qué pacientes pueden beneficiarse de ellos”, ha afirmado Midas M. Kuilman, de Investigación y Desarrollo de Agendia NV, Ámsterdam, y primer autor del póster. “Consideramos que esta firma responde a una necesidad insatisfecha, ya que se han desarrollado varios biomarcadores predictivos, pero ninguno ha predicho de forma consistente la eficacia. En este caso, vemos que ImPrint parece predecir con alta sensibilidad y especificidad tanto en los conjuntos de descubrimiento como en los de validación: es un conjunto de datos increíblemente prometedor y esperamos validarlo en el ensayo I-SPY 2.2”.

Redefinición de la atención al cáncer de mama en contextos posneoadyuvantes

Otro póster, presentado por Agendia en colaboración con investigadores del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, analiza tumores coincidentes antes y después de la quimioterapia neoadyuvante analizados tanto por MammaPrint® como por BluePrint® para informar sobre la expresión génica diferencial y los análisis de vías tumorales que pueden ayudar a distinguir las diferentes respuestas. El póster, titulado Identification of transcriptional changes with MammaPrint and BluePrint in early-stage breast cancer after neoadjuvant chemotherapy [Chung, A., et al. ] (Identificación de cambios transcripcionales con MammaPrint y BluePrint en el cáncer de mama en fase inicial tras la quimioterapia neoadyuvante [Chung, A., et al. ]), encontró un cambio transcripcional más sólido en los tumores que seguían siendo calificados alto riesgo por MammaPrint antes y después de la quimioterapia neoadyuvante. Aunque estos tumores seguían siendo de alto riesgo, también presentaban muchos cambios en la expresión génica antes y después de la quimioterapia neoadyuvante, lo que desveló pistas sobre la resistencia e inspiró nuevas investigaciones.

El estudio también descubrió que los tumores que pasaron de la calificación de alto riesgo de MammaPrint a la de bajo riesgo de MammaPrint después de la terapia tenían una respuesta inmunitaria activada que podría representar un biomarcador de respuesta terapéutica y una mejora en los resultados después del tratamiento.

En conjunto, estos pósteres representan la continua dedicación de Agendia a la producción y el desarrollo de productos que conduzcan a conocimientos en todo el proceso de atención del cáncer de mama, desde el diagnóstico inicial hasta la orientación del tratamiento personalizado.

Además, Agendia presentará seis pósteres y un segundo debate sobre pósteres centrado en su revolucionario ensayo FLEX, que está acelerando la generación de datos impactantes destinados a redefinir la atención del cáncer. Su diseño centrado en el paciente y su red nacional de centros participantes tienen el respaldo de la infraestructura de Agendia, lo que permite que sus subestudios iniciados por investigadores produzcan resultados importantes con el potencial de impulsar la ciencia.

Agendia compartirá actualizaciones durante la conferencia en sus páginas de Twitter, Facebook y LinkedIn.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa cuya misión se centra en habilitar una la toma de decisiones optimizada ofreciendo a los médicos soluciones de diagnóstico e información de última generación que puedan utilizarse para ayudar a mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de mama en todo el mundo. La empresa ofrece actualmente dos pruebas de perfil genómico disponibles en el mercado que ayudan a cirujanos, oncólogos y patólogos a personalizar el tratamiento de las mujeres en puntos de intervención críticos a lo largo de su trayectoria como pacientes.

MammaPrint® es una prueba pronóstica de 70 genes que, junto con otros factores clinicopatológicos, determina el riesgo de recurrencia del cáncer de mama en una paciente concreta. BluePrint® es una prueba de subtipificación molecular de 80 genes que identifica la biología subyacente de un cáncer de mama individual para proporcionar información sobre su comportamiento, pronóstico a largo plazo y posible respuesta a la terapia sistémica. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen una visión completa del cáncer de mama de cada paciente, lo que permite a los médicos seleccionar objetivamente el mejor plan de tratamiento.

Para más información sobre los ensayos y estudios en curso de Agendia, visite www.agendia.com.

