Agendia, Inc. ofrece una revisión del éxito de 2024

IRVINE, California y ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Agendia®, Inc. presentó hoy una revisión general de los principales logros de la empresa en 2024. Estas actualizaciones incluyen avances significativos en la ampliación del acceso al mercado, la innovación de productos, el crecimiento comercial, los avances en la investigación, así como asociaciones y premios clave.









“En el último año, Agendia hizo importantes progresos en el campo de la oncología de precisión y las pruebas genómicas. Hemos tenido éxito en múltiples aspectos de nuestro negocio, entre los que se incluyen la expansión global y la adopción clínica de nuestros ensayos patentados, MammaPrint® y BluePrint®, el avance de nuestros hitos clínicos, la expansión de nuestro acceso al mercado global, y la formación de fuertes alianzas con organizaciones profesionales y de defensa", dijo Mark R. Straley, director ejecutivo de Agendia. "Nuestra misión de empoderar a los pacientes y sus equipos de atención con conocimientos basados en la biología para una planificación óptima del tratamiento sigue siendo el sello distintivo de nuestra filosofía de "el paciente primero". El equipo excepcionalmente talentoso de Agendia está comprometido a llevar el poder de las pruebas genómicas a los médicos y sus pacientes y proporcionar conocimientos clínicos para mejorar los resultados. La ejecución de nuestras prioridades clave impulsará el impulso continuo en 2025".

A continuación se enumeran los principales hitos que alcanzó Agendia en 2024:

Acceso al mercado

Crecimiento interanual y aumento de la cuota de mercado gracias a la colaboración del equipo comercial con los clientes para ofrecer continuamente información biológica que ayude a orientar las decisiones terapéuticas.

Ampliación de las relaciones con la comunidad de pagadores de políticas médicas mediante la participación en numerosos programas y presentaciones para proveedores, lo que condujo a la cobertura de nuestras pruebas por parte de más del 90 % de los pagadores en EE. UU., así como a la ampliación de la cobertura para incluir muestras de biopsia central como parte de las directrices de cobertura existentes de MammaPrint.

Obtención de la inclusión de Blueprint en la versión 2024 de las directrices del Grupo Alemán de Oncología Ginecológica (AGO) como factor predictivo para la toma de decisiones sobre quimioterapia neoadyuvante.

Obtención de la certificación del Reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDR) para tres productos, incluido MammaPrint® FFPE Microarray, BluePrint® FFPE Microarray, y MammaPrint and BluePrint NGS Kit. Esta certificación se amplió para incluir la declaración predictiva.

Crecimiento e innovación de productos

En la 14.° Conferencia Europea sobre el Cáncer de Mama se presentaron nuevos datos clínicos sobre ImPrintTN el test de Agendia para uso exclusivo en investigación, procedentes del ensayo I-SPY 2 en pacientes con cáncer de mama triple negativo, mostrando su utilidad para ofrecer predicciones de respuesta más precisas a los regímenes de inmunoterapia habituales.

Hitos clínicos y avances en la investigación

Se anunció el primer paciente que utilizó MammaPrint en el ensayo DEBRA, como biomarcador de inscripción adicional.

Se destacó la utilidad de MammaPrint y BluePrint en la selección y toma de decisiones sobre el tratamiento endocrino ampliado: publicación de los datos del estudio NSABP-B42 que evalúa la utilidad de MammaPrint para predecir el beneficio del tratamiento endocrino prolongado en pacientes con cáncer de mama en estadio inicial en el número de junio de la revista Journal of Clinical Oncology. Publicación en JAMA Network Open de un análisis secundario fundamental del ensayo clínico aleatorizado de fase 3 IDEAL sobre la utilidad de MammaPrint para predecir el beneficio del tratamiento endocrino prolongado en pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama en estadio inicial.



Más de 18.000 pacientes con cáncer de mama en estadio inicial se inscribieron con éxito en el estudio FLEX, en el que se espera inscribir a 30.000 pacientes de una población diversa.

Asociaciones y premios prestigiosos

Finalizó el diseño del protocolo y la implementación de un ensayo de fase 3 que evalúa el uso de inmunoterapia en pacientes clasificadas como MammaPrint High 2, tras el anuncio de una colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer y la Red de Investigación del Cáncer SWOG a finales de 2023.

Honrada por su trabajo pionero en el diagnóstico molecular del cáncer y la investigación del cáncer de mama durante los últimos 30 años, la cofundadora de Agendia, la Prof. Dra. Laura van 't Veer, recibió tres honores distintos, incluido el Premio Luigi Castagnetta, una conferencia magistral en el Simposio del Aniversario del Hospital Antoni van Leeuwenhoek de Ámsterdam, y el Premio William L. McGuire Memorial Lecture en el Simposio del Cáncer de Mama de San Antonio 2024.

Continuamos consolidando nuestras sólidas relaciones con organizaciones clave, todas ellas grupos de defensa del paciente, e incluimos patrocinios con los siguientes grupos: Dandelion Toolkit ® Look Learn Locate ® Living Beyond Breast Cancer® Susan G. Komen Foundation ® Tigerlily Foundation Sharsheret



"Aquí en Agendia, estamos comprometidos a liderar el camino en la búsqueda de mejores opciones para la gestión personalizada del cáncer de mama y mejorar el apoyo a los afectados por esta enfermedad demasiado común", dijo William Audeh, MD, MS, director médico de Agendia. "Estamos increíblemente orgullosos de lo que el equipo logró este año y de cómo hemos contribuido con información clínica significativa. Mientras miramos hacia 2025, estamos entusiasmados por desvelar conocimientos críticos que continuarán transformando la atención médica y los resultados para los médicos y sus pacientes".

Para obtener las últimas actualizaciones sobre el progreso clínico de Agendia, visite www.agendia.com.

Acerca de Agendia

Agendia es un proveedor líder de soluciones innovadoras en el campo de la oncología de precisión. Centrada en el cáncer de mama en estadios tempranos, Agendia ofrece información biológica fiable que permite tomar decisiones de tratamiento personalizadas para las pacientes y sus equipos de atención. Sus ensayos genómicos avanzados, MammaPrint® + BluePrint®, permiten a los médicos identificar rápidamente el plan de tratamiento más eficaz, minimizando el riesgo tanto de infratratamiento como de sobretratamiento.

Agendia se fundó en 2003, tiene su sede en Ámsterdam y su laboratorio de última generación en Irvine, California. Dirigida por científicos y oncólogos de renombre mundial, Agendia está comprometida con el avance de los conocimientos genómicos a través de la investigación en curso. Esto incluye el notable estudio FLEX, la mayor base de datos del mundo sobre el cáncer de mama basada en pruebas reales del transcriptoma completo, cuyo objetivo es revolucionar la precisión en el tratamiento del cáncer de mama. Con tecnología de vanguardia, investigación e innovación, Agendia se esfuerza por dar forma al futuro de la oncología de precisión y tener un impacto significativo en la lucha contra el cáncer de mama.

Acerca de MammaPrint

MammaPrint® es una prueba de perfil de expresión génica que revela la biología subyacente distintiva de un tumor en estadio temprano para determinar su riesgo de diseminación, MammaPrint® la única prueba de perfil de expresión génica autorizada por la FDA para evaluar el riesgo de metástasis a distancia de una mujer, proporciona respuestas críticas que ayudan a informar sobre el futuro del plan de tratamiento de una mujer en el momento del diagnóstico, incluidos el momento y el beneficio de la quimioterapia y la terapia endocrina. MammaPrint® escucha las señales de 70 genes clave en el tumor de una mujer para estratificar su riesgo dentro de cuatro categorías distintas, que van desde Ultrabajo, Bajo, Alto-1 y Alto-2, para alimentar un plan de atención del tamaño adecuado adaptado a su biología y a sus planes de vida.

Acerca de BluePrint

BluePrint® es una prueba de perfil de expresión génica que revela las fuerzas impulsoras del crecimiento de un tumor en la fase más temprana posible del tratamiento del cáncer de mama para ayudar a optimizar y personalizar la planificación del tratamiento, BluePrint® es la única prueba de subtipificación molecular disponible en EE. UU. que llega donde la patología no puede llegar, ofrece información crítica que de otro modo los proveedores no habrían sabido aprovechar y ofrece a las mujeres la mejor oportunidad de volver a una vida que no esté definida por el cáncer. BluePrint® mide la actividad de 80 genes clave que intervienen en el crecimiento de un tumor para clasificarlo como de tipo luminal, HER2 o basal, cada uno de los cuales justifica distintas vías de tratamiento. Al revelar la biología subyacente del tumor de una mujer, BluePrint® puede detectar tumores basales a menudo mal clasificados, aunque muy agresivos, de modo que las mujeres pueden recibir el tratamiento más adecuado desde el principio.

