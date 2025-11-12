Agencia Espacial Europea quiere hacer comida de la orina de astronautas 

La Agencia Espacial Europea sorprendió al anunciar avances en un ambicioso proyecto: crear comida a partir de orina de astronautas.

Este innovador sistema de reciclaje busca hacer más sostenibles las misiones prolongadas en el espacio, transformando residuos en alimentación para la tripulación.

El proyecto, desarrollado por investigadores europeos, emplea bacterias especiales que convierten la urea (presente en la orina) en componentes útiles para cultivar alimentos como algas y plantas comestibles.

Así, los astronautas no solo reducen el peso de insumos a transportar, sino que también obtienen una fuente renovable de nutrientes, adaptándose a los desafíos de estadías prolongadas en la órbita o, a futuro, en la Luna y Marte.



El avance: transformar desechos en recursos valiosos

Para lograr este objetivo, el método aprovecha sistemas cerrados de reciclaje, en los que cada desecho generado puede reintegrarse a la cadena de supervivencia.

Según explicó la Agencia Espacial Europea, este tipo de innovación permitirá “cerrar el ciclo vital”, reemplazando productos descartados por recursos valiosos como agua o comida.

El proceso podría aplicarse a largo plazo en misiones espaciales de exploración profunda, donde el envío constante de suministros es inviable.