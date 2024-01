AGCO lanza FarmerCore para llevar la experiencia de los concesionarios directamente a las granjas

DULUTH, Georgia–(BUSINESS WIRE)–AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de precisión para la agricultura, anunció hoy el lanzamiento de FarmerCore, una iniciativa global transformadora para brindar experiencia de agricultores y concesionarios de última generación. El lanzamiento del nuevo modelo de distribución de extremo a extremo marca un hito fundamental para fomentar la estrategia de priorizar a los agricultores de AGCO y consolidar su compromiso para ayudar a los agricultores en todo el mundo a tornarse más rentables, productivos y sostenibles.





FarmerCore revoluciona las ventas y el servicio usando herramientas que ponen a los concesionarios en un lugar más próximo a los agricultores, tanto in situ como en línea. Desde la investigación de productos hasta el tiempo de actividad en temporada, el programa desarrolla e integra los elementos digitales y físicos durante todo el trayecto de compras y la propiedad del ciclo de vida de los productos a fin de crear una oferta agrícola líder.

“La estrategia de AGCO sigue enfocada en poner al agricultor en el centro de todo lo que hacemos”, dijo Eric Hansotia, presidente y director ejecutivo de AGCO. “La iniciativa FarmerCore consolida aún más nuestro compromiso de priorizar a los agricultores, al fusionar las experiencias digitales y físicas a fin de consolidar la lealtad de la marca y profundizar el compromiso del cliente. En definitiva, dotaremos a los agricultores con toda nuestra empresa mediante herramientas digitales, camiones de servicio, acceso a piezas locales y mucho más en alianza con la red global de concesionarios de AGCO”.

FarmerCore se basta en tres pilares: mentalidad agrícola, cobertura de red inteligente y compromiso digital. La mentalidad agrícola posiciona a los concesionarios para que satisfagan las necesidades de los clientes en cada etapa del trayecto de propiedad. La cobertura de red inteligente no concede tanta importancia al enfoque genérico, sino que avanza hacia un modelo central y periférico que suma tiendas minoristas “ligeras”, centros de servicio y lugares que únicamente venden piezas. El compromiso digital le brinda a los agricultores acceso en línea las 24 horas, los 7 días de la semana a ventas y soporte, incluidas compras de piezas en líneas, vidrieras digitales de concesionarios, configuradores en línea y mucho más.

Muchos concesionarios de AGCO ya implementan partes del programa FarmerCore, incluidas flotas de servicios móviles, tiendas de formato alternativo (p. ej.: tiendas de piezas únicamente) y herramientas digitales para mejorar el soporte al cliente. De hecho, el modelo FarmerCore ha demostrado ser exitoso a nivel regional a través de AgRevolution, concesionario de equipos agrícolas de línea completa propiedad de AGCO que atiende a los agricultores en Kentucky, Illinois e Indiana.

“A los agricultores les brindamos una experiencia agrícola extraordinaria que abarca todo el trayecto de propiedad”, manifestó Stacy Anthony, director ejecutivo de AgRevolution. “Nuestra mentalidad que prioriza a los agricultores, junto con la implementación de los recursos de FarmerCore, permiten un mayor compromiso en nuestra región y nos ayudan a brindar resultados y valor excepcionales a los clientes. Estoy entusiasmado con el potencial ilimitado de este modelo innovador que prioriza a los agricultores otorgará a la red de concesionarios de AGCO y los agricultores en todo el mundo”.

Con FarmerCore, los activos móviles ofrecerán compra y servicios a las granjas. Mientras los lugares de los concesionarios continuarán brindando soporte a los agricultores en las comunidades locales, los canales móviles y digitales permiten que los agricultores se familiaricen con sus términos.

FarmerCore se implementará en estrecha colaboración con la red de concesionarios global de AGCO y se convertirá en el líder de soporte de maquinaria agrícola, en cada aspecto de la propiedad del ciclo de vida. El programa se lanza a nivel mundial este año en organizaciones de concesionarios norteamericanos y sudamericanos seleccionados, con una expansión permanente durante todo 2024.

AGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de precisión para la agricultura. AGCO ofrece valor al cliente a través de su cartera de marcas diferenciadas como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. Impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO registró unas ventas netas de aproximadamente 12 700 millones de dólares en 2022. Para más información, visite www.AGCOcorp.com . For company news, information, and events, please follow us on X: @AGCOCorp. For financial news on X, please follow the hashtag #AGCOIR.

