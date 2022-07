AGCO gana el premio Red Dot al Concepto de Diseño de 2022

AGCO 3D Product Advisor recibe el premio Best of Best en la categoría “Interacción y experiencia del usuario”

DULUTH, Georgia–(BUSINESS WIRE)–AGCO (NYSE: AGCO), un fabricante y distribuidor mundial de equipos agrícolas, infraestructura y tecnología agrícola de precisión, tiene el honor de recibir el premio Best of Best de Red Dot en la categoría “Interacción y experiencia del usuario” con su concepto de diseño digital, AGCO 3D Product Advisor.

“Este premio es un enorme honor que reconoce a una de las soluciones innovadoras y líderes en la industria que AGCO ofrece a los agricultores del mundo”, dijo Eric Hansotia, presidente y director ejecutivo de AGCO Corporation. “La creación de soluciones digitales que maximizan el valor al mismo tiempo que mejoran la sostenibilidad a largo plazo es fundamental para nuestra estrategia de dar prioridad al agricultor”.

Desarrollado en colaboración con agricultores de todo el mundo, AGCO 3D Product Advisor establece nuevos estándares en cuanto a visualización digital de productos, al tiempo que reduce la complejidad, aumenta la productividad agrícola y genera mejoras de sostenibilidad. Unity Technologies e Infosys Consulting fueron socios clave en el desarrollo de esta solución.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es un líder mundial en el diseño, la fabricación y la distribución de maquinarias agrícolas y tecnología agrícola de precisión. AGCO brinda valor al cliente a través de su cartera diferenciada que incluye marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. La línea completa de equipos y servicios de AGCO, impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes de Fuse®, ayuda a los agricultores a alimentar al mundo de manera sostenible. Fundada en 1990, cuenta con sede en Duluth, Georgia, EE. UU.; AGCO tuvo ventas netas de unos USD 11 100 millones en el año 2021. Para obtener más información, visite https://www.AGCOcorp.com. Para noticias, información y eventos de la compañía, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Aryn Drawdy



Directora de Comunicaciones Corporativas



Aryn.Drawdy@AGCOcorp.com