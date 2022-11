Afortunado gana premio récord de $2.04 mil millones en Powerball

Powerball anunció este martes que en el estado de California, EEUU, se vendió el boleto ganador del premio récord mundial de $2.04 mil millones.

El anuncio se produjo después de un largo retraso en la revelación de los números ganadores.

Los números ganadores son 10, 33, 41, 47 y 56 con un Powerball de 10. Los funcionarios de la lotería de California dijeron en Twitter que el boleto ganador se vendió en un centro de servicio en la comunidad de Altadena en el condado de Los Ángeles.

El centro de servicio recibe un bono de $1 millón por vender el billete ganador, según la lotería de California. El propietario, Joseph Chahayed, dijo que compartirá la bonificación con su familia, que incluye a 10 nietos.

“Mi hijo espera un bebé en dos meses, así que estamos emocionados de poder tener una linda celebración para otro bebé”, dijo Chahayed.

Carolyn Becker, portavoz de la lotería de California, dijo que los funcionarios no sabrán quién es el ganador hasta que se presenten.

“Felicitaciones al afortunado poseedor del boleto en California ya los millones de otros jugadores de Powerball que ganaron otros premios en el sorteo”, dijo el presidente del grupo de productos de Powerball, Drew Svitko, en un comunicado. “En nombre de las loterías participantes, me gustaría agradecer a nuestros jugadores que se unieron a nosotros en esta carrera histórica por el premio mayor. Una parte de cada boleto de Powerball comprado permanecerá en su estado para apoyar a sus comunidades locales”.

