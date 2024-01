Afiniti incorpora a Mike Myshrall como director financiero

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Afiniti, proveedor líder de infraestructuras y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para la experiencia del cliente (CX), anuncia el nombramiento de Mike Myshrall como director financiero.









“Estoy encantado de que Mike pase a formar parte de nuestro equipo de liderazgo como director financiero”, expresó Hassan Afzal, director ejecutivo de Afiniti. “Su experiencia en compañías tecnológicas de alto crecimiento será un activo enorme a medida que sigamos ampliando nuestra oferta de servicios e infraestructuras de optimización de IA CX para empresas de todo el mundo.”

El Sr. Myshrall tiene amplia experiencia como director financiero en los sectores público y privado. Es un líder práctico especializado en el crecimiento estratégico y posee amplios conocimientos de los modelos de negocio y las métricas del software como servicio (SaaS) y de los ingresos recurrentes anuales (ARR).

El Sr. Myshrall ha demostrado su capacidad para impulsar el éxito financiero en entornos dinámicos y acelerados, y cuenta con una vasta experiencia en la dirección de equipos internacionales.

“Estoy muy entusiasmado de unirme a Afiniti, una empresa de tecnología de IA extraordinariamente innovadora con un talento impresionante”, declaró el Sr. Myshrall. “Como director financiero, me ilusiona colaborar con Hassan y el equipo directivo para ayudar a ejecutar el plan estratégico de alto crecimiento de Afiniti, así como para servir a sus empleados, inversores y clientes empresariales. Afiniti capitaliza todos los puestos que he ocupado y las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera profesional.”

Antes de incorporarse a Afiniti, el Sr. Myshrall fue director financiero de PrimePay, un proveedor de tecnología y servicios SaaS líder en Estados Unidos. Antes de PrimePay, desempeñó su cargo durante diez años en Cyren, una empresa global de ciberseguridad que cotiza en bolsa y que cuenta con equipos de Finanzas y Contabilidad en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. El Sr. Myshrall también trabajó como consultor de gestión y en banca de inversión en los sectores de telecomunicaciones y software, y posee un MBA por la Universidad de Harvard y una licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de New Brunswick.

Sobre Afiniti

Afiniti es un proveedor líder de inteligencia artificial (IA) para la experiencia del cliente (CX). Nuestros servicios e infraestructuras de optimización de la IA para la experiencia del cliente ofrecen mejores resultados empresariales cuantificables para algunas de las empresas más importantes del mundo. Nuestra tecnología se utiliza a nivel mundial en los sectores de la sanidad, las telecomunicaciones, la hostelería, los seguros y la banca, y en múltiples canales de experiencia del cliente. Para obtener más información, visite www.afiniti.com.

Contacts

media@afiniti.com