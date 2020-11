Aficionado caminó de rodillas varias cuadras para despedir a su ídolo, Diego Maradona

Un aficionado del mejor jugador de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, decidió caminar varias cuadras para despedir a su ídolo en Buenos Aires, Argentina.

Medios locales detallaron que hombre caminó desde la 9 de julio hasta la Plaza Mayo con el objetivo de rendir un tributo al astro del fútbol argentino.

El aficionado lleva el nombre de su ‘dios’, Diego Armando y viajó desde Zárate para rendir tributo a los restos del deportista que yace en la Casa Rosada, donde permanecerá hasta esta tarde.

‘No es promesa, sino porque ante D10S, de rodillas. Hoy no llora Argentina, no llora el mundo’, dijo el seguidor de Maradona al ser entrevistado.

Mientras el aficionado seguía su camino de rodillas, decenas de personas que pasaban a su lado le tomaban fotografías y lo alentaban a seguir adelante.

No el único hincha que se viraliza en las redes sociales, dos hinchas del River y el Boca se robaron las portadas de los medios locales e internacionales luego de abrazarse, sintiendo el mismo dolor, a pesar de su rivalidad por la partida del deportista.

‘Esto para mí es una obligación y es lo mínimo que le puedo dar’, dijo el aficionado al enfatizar que su decisión es una sencilla muestra de su cariño.

Diego Armando Maradona, falleció el mediodía del miércoles luego de sufrir un paro cardiorespiratorio en su vivienda, donde se encontraba recuperándose de una operación en el cerebro.

Argentina, decretó tres días de luto para honrar a quien además de ser el mejor jugador del mundo fue un hombre que apoyaba las causas justas.