Afganistán lucha contra reloj: Más de mil muertos y una batalla por encontrar sobrevivientes 

Un fuerte terremoto en Afganistán ha dejado más de 1,400 muertes confirmadas, según cifras oficiales entregadas este martes.

Las operaciones de rescate continúan en diversas regiones, mientras organizaciones internacionales advierten que muchas áreas siguen siendo inaccesibles debido a la magnitud de la tragedia.

Las autoridades locales y voluntarios trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros en las zonas afectadas.

El terremoto en Afganistán ha tenido un impacto significativo en comunidades vulnerables, con miles de personas desplazadas y numerosas viviendas destruidas, complicando aún más la atención médica y logística en el país.



Desafíos en el acceso y atención de los sobrevivientes

Equipos de rescate enfrentan grandes obstáculos para llegar a los lugares más afectados, donde las carreteras y vías de comunicación han quedado severamente dañadas.

Las necesidades humanitarias se incrementan en cada hora que pasa, especialmente para las familias que han perdido sus hogares. Los hospitales operan bajo presión, con recursos limitados para atender a los heridos.

En anteriores emergencias, pero la situación de inseguridad y la falta de infraestructura obstaculizan la llegada de apoyos.

Según reportes, decenas de rescatistas continúan sus labores, y la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la solidaridad internacional y la coordinación de ayuda humanitaria que permita socorrer a las familias afectadas de manera eficiente.