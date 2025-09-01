Afganistán está de luto: Más de 800 muertos en un devastador terremoto 

Un devastador terremoto en Afganistán de magnitud 6.0 sacudió este lunes el este del país, dejando más de 800 muertos y cerca de 2,000 heridos, según reportes de autoridades y organismos internacionales.

La tragedia ocurrió en medio de una crisis humanitaria persistente en la nación centroasiática, agravada por la falta de infraestructura adecuada y servicios básicos.

El sismo, que tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Jalalabad, destruyó decenas de viviendas y provocó el colapso de varias estructuras, incrementando el número de víctimas.

Testimonios locales recabados describen escenas de desesperación entre los sobrevivientes y un sistema de salud sobrepasado ante la magnitud de la emergencia, que ha dejado más de 800 muertos.

“El número de víctimas y heridos es elevado, pero dado el difícil acceso a la zona, nuestros equipos siguen en el lugar”, declaró portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman.

Consecuencias y respuesta internacional ante el terremoto

La magnitud de la catástrofe ha motivado el despliegue de equipos de rescate y ayuda humanitaria tanto de organizaciones nacionales como internacionales.

“Desafortunadamente, el terremoto de esta noche ha causado pérdidas humanas y daños económicos en algunas de nuestras provincias orientales”, publicó en X el portavoz talibán Zabihullah Mujahid sobre la muerte de más de 800 personas.

Sin embargo, la dificultad para acceder a las zonas afectadas agravó el desafío para las autoridades afganas, que desde el cambio de gobierno en 2021 enfrentan limitaciones en recursos y cooperación global.

Naciones Unidas y organizaciones de socorro han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para enviar ayuda de emergencia, comida y medicinas a los damnificados.

El terremoto en Afganistán se suma a una serie de tragedias naturales que han impactado a la región en los últimos años, reflejando la vulnerabilidad de la población local ante desastres y emergencias de gran escala.