Affinity y Dealroom.co se asocian para ofrecer inteligencia relacional y predictiva a los operadores comerciales

Los clientes de Affinity tendrán acceso a los datos de Dealroom.co para potenciar las estrategias de negociación e inversión, simplificándolas para dirigirse a las organizaciones adecuadas en todo el mundo

SAN FRANCISCO Y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la plataforma de inteligencia relacional para los operadores comerciales, y Dealroom.co, un proveedor global de datos e inteligencia sobre empresas emergentes y ecosistemas tecnológicos, han anunciado hoy una asociación diseñada para proporcionar la más potente combinación de inteligencia predictiva y relacional para los operadores comerciales. La asociación proporcionará a los clientes de Affinity inteligencia de datos adicional para más de 1,7 millones de empresas y 2,1 millones de organizaciones en todo el mundo. Los clientes de Joint Affinity y Dealroom.co podrán acceder a más información a través de columnas de datos adicionales.

“Nuestros clientes utilizan Affinity para encontrar, gestionar y cerrar los acuerdos más importantes, y el uso de los datos de la organización para ayudarles a dirigirse a las organizaciones adecuadas es una parte fundamental de su éxito”, señala Ray Zhou, CEO de Affinity. “La incorporación de los datos de inteligencia predictiva de Dealroom.co a Affinity garantizará que puedan hacerlo más rápido y con más confianza que nunca”, añade.

La plataforma de Affinity complementará la amplia gama de datos críticos de Dealroom.co para enriquecer los documentos de las organizaciones con datos empresariales adicionales, perspectivas predictivas e indicadores de impulso del mercado (como el compromiso social). Esto permitirá a los inversores, a los profesionales de las fusiones y adquisiciones y a otros negociadores ofrecer el conocimiento más completo de las oportunidades de negocio y reducir el tiempo dedicado a decidir en qué negocios u organizaciones centrarse. Los clientes combinados de ambas organizaciones también recibirán acceso a otras columnas de datos de Dealroom.co en Affinity, incluidas las descargas de aplicaciones, el tráfico del sitio y el historial de éxito de los fundadores, haciendo que la recopilación de inteligencia de las organizaciones sea aún más ágil.

“En la capa de inteligencia para los ecosistemas tecnológicos, ayudamos a los clientes a descubrir las empresas más prometedoras del mundo a través de la inteligencia predictiva”, comenta Yoram Wijngaarde, fundador y CEO de Dealroom.co. “Esta asociación pone estos datos de actualidad en manos de más inversores de todo el mundo. Nos entusiasma trabajar con Affinity para proporcionar a los inversores los datos que necesitan para alcanzar el éxito”, añade.

Obtenga más información sobre el poder de los datos de Affinity y Dealroom.co en el informe “Relationship Intelligence Benchmark Report: European Unicorn Edition” publicado recientemente y vea el seminario web “European Unicorn Trends: How to Make Unicorn Hunting More Predictable” que reúne a expertos de la industria para comentar las tendencias que afectan a los operadores comerciales y el papel de la inteligencia relacional en el cambiante panorama del mercado.

En la plataforma de Affinity se realizan más de 500 000 nuevas presentaciones y se gestionan 450 000 operaciones al mes, lo que ayuda a los operadores comerciales a encontrar, gestionar y cerrar más operaciones. En la actualidad, Affinity presta servicio a más de 2000 clientes en todo el mundo, incluidos 500 en Europa, muchos de los cuales ya utilizan los datos de Dealroom.co en su proceso de negociación. Al capturar todas las interacciones de las relaciones (más de 18 billones de correos electrónicos y 213 millones de invitaciones de calendario hasta la fecha), Affinity automatiza la creación de registros de contactos y negocios y realiza un seguimiento de la actividad, ahorrando más de 220 horas al año de trabajo de introducción de datos.

Acerca de Affinity

Affinity es una plataforma de inteligencia relacional que permite a los negociadores de los sectores basados en las relaciones encontrar, gestionar y cerrar más acuerdos. Con la tecnología y los conocimientos de inteligencia relacional más automatizados, Affinity permite a los líderes impulsar acuerdos, liberarse de la carga de los datos y garantizar que sus equipos puedan actuar con confianza, conociendo el contexto y el historial de cada relación. Más de 2000 empresas basadas en las relaciones en todo el mundo utilizan la plataforma Affinity, incluido CRM de Affinity. Fundada en 2014, Affinity tiene su sede en San Francisco y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC y MassMutual Ventures.

Acerca de Dealroom.co

Dealroom.co es el principal proveedor de datos sobre startups, innovación, empresas de alto crecimiento, ecosistemas y tecnología emergente. Fundada en Ámsterdam en 2013, Dealroom.co trabaja con muchos de los inversores, empresarios y organizaciones gubernamentales más destacados del mundo para ofrecer transparencia, análisis y conocimientos sobre la actividad del capital de riesgo. La misión de Dealroom.co es acelerar el espíritu empresarial y la innovación a través de los datos, la información y la inteligencia predictiva.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

