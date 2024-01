Afeitarse las cejas es el nuevo grito de la moda

Afeitarse las cejas para resaltar la belleza es el nuevo grito de la moda que va ganando terreno en las redes sociales, especialmente en la generación Z.

La campaña “no te pongas bótox, solo aféitate las cejas” es la última tendencia y busca que el rostro se vea “perfecto”.

Según las personas que han probado la nueva moda, afeitarse las cejas ha sido una de las mejores decisiones.

Mientras expertos defienden unas cejas gruesas y bien definidas, para algunos resulta fascinante recuperar gran parte de la simetría facial al quitarse las cejas.

Algunas de las primeras que aparecieron con la moda son Bella Hadid, Alexa Demie, Nicola Peltz, Julia Fox o Doja Cat, quienes llevan un tiempo afeitándose las cejas.

Los efectos de estas personalidades ha hecho su efecto, y hay infinidad de mujeres que han adoptado la moda de afeitarse las cejas hasta el punto defender la nueva moda.

La revista The New York Times destacó que la ausencia de las cejas desafía las expectativas sobre cómo debería ser un rostro. “Durante gran parte del siglo pasado, fueron una señal de desviación de la norma, ya sea porque una persona no podía encajar o porque se negaba a hacerlo”.

Algunos han visto la nueva moda como arte, consiguiendo nuevos efectos en las fotografías. Una de las mayores exponentes de afeitarse las cejas es Jazzelle Zanaughtti, quien hace cinco años decidió prescindir de ellas para poder ser más creativa con su imagen.