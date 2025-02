AEVEX obtiene la certificación AS9100

TAMPA, Florida--(BUSINESS WIRE)--AEVEX Aerospace, líder global en servicios y sistemas no tripulados de última generación, tiene el agrado de anunciar que ha obtenido la prestigiosa certificación AS9100 para su planta de Tampa (Florida). Este estándar de reconocimiento internacional ofrece la base para desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad dentro de las industrias de aviación, espacial y de defensa. Esta certificación, que se logró apenas nueve meses después del lanzamiento oficial del proyecto, no hace más que demostrar el compromiso de AEVEX por ofrecer productos de clase mundial para los mercados aeroespacial y de defensa.









AS9100, una mejora de ISO9001 específica del sector, establece una serie de robustos requisitos de gestión de calidad para garantizar la oferta confiable de productos aeroespaciales seguros y de alto rendimiento. Para obtener la certificación de este estándar, AEVEX se sometió a la rigurosa evaluación de un registrador independiente reconocido de la industria. Se examinó cada proceso y procedimiento para una serie de criterios, entre ellos identificación de recursos, mitigación de riesgos, planificación de calidad, medición/supervisión de rendimiento y mejora continua.

“Esta certificación refleja un compromiso con la calidad de nuestro trabajo y la madurez de nuestra organización”, indicó James “Mookie” Sturim, vicepresidente sénior. “Como empresa que posee la certificación AS9100, buscamos expandir nuestras carteras de productos diferenciados y probados en combate dentro del sector aeroespacial y de defensa, además de seguir ofreciendo la experiencia de primer nivel que nuestros clientes esperan de nosotros”.

Acerca de AEVEX Aerospace:

AEVEX Aerospace asiste en los objetivos de seguridad de los Estados Unidos y naciones aliadas al ofrecer soluciones para aviación y basadas en tecnología de espectro completo. Las funcionalidades avanzadas de la empresa incluyen una amplia variedad de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), una cartera probada en combate de drones suicidas y una familia de vehículos de superficie no tripulados (USV) para distintas misiones. Estas incorporaciones complementan la oferta de AEVEX, compuesta por diseño e ingeniería personalizados, modificación y certificación de aeronaves tripuladas y no tripuladas, integración y sostenimiento de sensores, y otras soluciones "fielded", entre ellas análisis de inteligencia avanzado y herramientas de sistemas de misión personalizadas. AEVEX tiene sus oficinas centrales en Solana Beach (California) y también tiene una importante presencia en Florida, Ohio y Virginia. Más información en https://aevex.com.

