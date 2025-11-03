Aeropuerto JFK de Nueva York se detiene temporalmente debido a escasez de personal debido al cierre del Gobierno federal

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York suspendió temporalmente sus operaciones debido a la falta de personal provocada por el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que los despegues estuvieron detenidos durante aproximadamente una hora y media. Además, las condiciones de viento generaron retrasos adicionales de casi una hora, afectando la programación de vuelos.

De acuerdo con la cadena CNN, la escasez de controladores aéreos también se ha registrado en otras ciudades como Indianápolis y Boston. En un comunicado, la Agencia de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) explicó que los vuelos con destino a la ciudad fueron retenidos en sus aeropuertos de origen para evitar congestión en el JFK, reduciendo las llegadas a un máximo de 36 aviones por hora.

Otros aeropuertos del área metropolitana, como Newark y LaGuardia, también reportaron demoras debido tanto a la falta de personal como a los fuertes vientos.

El cierre del Gobierno federal, que ya alcanza su día 31, continúa afectando el funcionamiento del tráfico aéreo nacional, especialmente ante la falta de pago a los empleados que dependen de los fondos gubernamentales.