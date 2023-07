Aera Technology obtiene el reconocimiento como empresa socia de tecnología verde 2023 por cadenas de suministro

Innovador de Decision Intelligence hace posible, entre otros, un mayor nivel de sostenibilidad mediante la automatización en la toma de decisiones a escala

MOUNTAIN VIEW, California–(BUSINESS WIRE)–Aera Technology, empresa de Decision Intelligence, anunció hoy que ha sido nombrada Socia de tecnología verde en el ranking reciente de Inbound Logistics integrado por proveedores de soluciones que ofrecen tecnologías que empoderan a las cadenas de suministro.





Al utilizar Aera Decision Cloud™, diseñada específicamente para digitalizar, aumentar y automatizar decisiones para una amplia gama de funciones comerciales, las empresas pueden hacer operativa la sostenibilidad en la toma de decisiones diaria, reducir las emisiones de CO2 y mejorar el cumplimiento. En cuanto a la logística, Aera Decision Cloud genera automáticamente recomendaciones basadas en datos para decisiones que consideran métricas de sostenibilidad, en un nivel detallado, para modos de transporte, orígenes y destinos, tipos de carga, proveedores de logística de terceros y rutas de emisiones máximas más altas por tipo, entre otros.

El reconocimiento de hoy también se da tras a la incorporación de Aera Technology como proveedor de software representativo en la última edición de IDC Perspective, A Case for Decision Intelligence: From “What Data Is Needed?” to “What Decisions Need to Be Made?” (Un caso para el ámbito de la toma inteligente de decisiones que abarca desde qué datos se necesitan hasta qué decisiones deben tomarse) una publicación elaborada por IDC, la firma líder en IT y asesoría.

En línea con los criterios de IDC para el software de Decision Intelligence, especialmente empaquetado, Aera Decision Cloud ofrece funcionalidad en las áreas de capacidad clave definidas en IDC Perspective (diseño de decisiones, ingeniería de decisiones y orquestación de decisiones) con la capacidad de aumentar y automatizar el proceso de toma de decisiones con rapidez. y control, a escala y en una solución.

En Perspective, IDC diferencia la capacidad de Decision Intelligence de las soluciones puntuales como la inteligencia de negocios y las herramientas de inteligencia artificial que por sí solas no brindan las capacidades específicas y necesarias para la toma de decisiones. Además, IDC analiza el papel de Decision Intelligence como un factor que favorece la sostenibilidad en el marco de decisión que ofrece resultados más allá de la simple provisión de datos.

“Para mejorar el retorno de la inversión en datos, la BI y la IA, es necesario comenzar a replantear la conversación a través de un enfoque en las decisiones en lugar de los datos”, comentó Dan Vesset, vicepresidente de grupo de Análisis y Gestión de la Información de IDC. “Los proveedores de software que proporcionan las capacidades necesarias para automatizar, en forma parcial o total, todos los pasos en el proceso de la toma de decisiones están bien posicionados para permitir que los clientes pasen de enfocarse en los datos que necesitan a priorizar las decisiones que toman hoy, así como a poner en práctica la Decision Intelligence para prepararse para el futuro.”

Según Fred Laluyaux, CEO de Aera Technology, Aera está demostrando activamente el caso de uso de Decision Intelligence entre empresas globales. “El reconocimiento de hoy por parte de Inbound Logistics e IDC subraya nuestro compromiso continuo de ayudar a los clientes a lograr un mejor rendimiento, servicio y sostenibilidad a través de Decision Intelligence”.

A través de Aera Decision Cloud, las empresas pueden:

Recopilar y armonizar datos de fuentes internas y externas, sin repercusiones en la infraestructura o el sistema existentes

Obtener visibilidad de extremo a extremo mediante la puesta en funcionamiento de análisis y modelos de aprendizaje automático en tiempo real

Recibir recomendaciones procesables basadas en datos, generados por IA de “caja de cristal” explicable para el contexto

Mejorar continuamente la toma de decisiones a través de la capacidad de volver a escribir automáticamente en los sistemas de origen y guardar una memoria permanente de todas las decisiones tomadas y la justificación.

Si desea obtener más información sobre Decision Intelligence, haga clic aquí para descargar el nuevo informe de IDC Perspective.

Aera Technology

Aera Technology es la empresa de Decision Intelligence que transforma la forma en que las empresas toman y ejecutan decisiones. La innovadora plataforma Aera Decision Cloud™ de la empresa se integra con los sistemas y fuentes de datos existentes para permitir la toma de decisiones empresariales en tiempo real, a escala. Con la confianza de muchas de las empresas y marcas más conocidas en el mundo, Aera está ayudando a las empresas a operar de forma sostenible, inteligente y eficiente. Para obtener más información, visite www.aeratechnology.com.

