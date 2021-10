Advertencia de la COP26: las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial causan un aumento de temperatura de 3° C

Mientras las emisiones directas siguen aumentando, el Net-Zero Tracker de MSCI revela que las empresas que cotizan en bolsa agotarán su presupuesto de emisiones de 1.5 °C dentro de los cinco años posteriores a la COP26

MSCI publica las 10 primeras empresas que cotizan en bolsa con la mayor huella de emisiones de Alcance 1, 2 y 3

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Los objetivos climáticos del Acuerdo de París están cada vez más fuera del alcance mientras las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial causan que las temperaturas globales aumenten 3 °C, de acuerdo con el último Net-Zero Tracker de MSCI.

Dado que son menos del 10 % las empresas que cotizan en bolsa y cumplen con el límite de aumento de temperatura de 1.5 °C, el presupuesto de carbono global para limitar el calentamiento global hasta 1.5 °C se agotará hacia noviembre de 2026. Este plazo se ha adelantado por cinco meses en tan solo 90 días desde el lanzamiento del Net-Zero Tracker en julio.

Henry Fernandez, presidente y director ejecutivo de MSCI, comentó: “Los hallazgos del Net-Zero Tracker de MSCI deberían aumentar radicalmente la noción de urgencia mundial para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Tal como los fenómenos climáticos extremos de 2021 nos lo han demostrado, el cambio climático no es un problema ‘potencial’ para dentro de 30 o 40 años. Se trata de un peligro evidente y presente para nuestro modo de vida en este mismo momento. Lo que hagamos en la próxima media década, y especialmente en la COP26 en Glasgow, podría marcar la diferencia entre evitar o sufrir los peores impactos climáticos. Sostenemos que es hora de pasar de las palabras a los hechos firmes en la COP26 para dejar de ocultar la inminente crisis al mundo y emprender el camino hacia un futuro sostenible”.

Se prevé que las emisiones aumentarán un 6.7 % en 2021

El acortamiento veloz del plazo se produce por el aumento significativo de las emisiones de los gases de efecto invernadero de las empresas que cotizan en bolsa mientras la actividad económica global se recupera.

El Net-Zero Tracker, medición trimestral de la evolución del cambio climático en un universo global de 9 300 empresas que cotizan en bolsa de acuerdo con el índice MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI), señala que se prevé que las emisiones de las empresas aumentarán un 6.7 % este año.

Ninguna región ni sector están a salvo

El Net-Zero Tracker asimismo señala que menos de la mitad de las empresas que cotizan en bolsa cumplen con el aumento de la temperatura de 2°C. Ninguna región ni sector cumplen con la meta de 2°C de temperatura. Incluso las industrias con bajas emisiones como la del cuidado de la salud, tecnologías de la información y servicios financieros cuentan con valores atípicos que consumen una porción desproporcionada del presupuesto restante de su industria.

Desde el punto de vista regional, si bien se estima que las empresas en economías desarrolladas se tornen más eficientes en materia de carbono en este siglo, cada una de las regiones todavía emite en exceso. El problema es más extremo en los Mercados Emergentes (ME) de EMEA, donde el aumento de temperatura implícito de las empresas que cotizan en bolsa es de 4.8 °C, seguidos por los ME del continente americano que se prevén que aumentarán 3.8 °C y los ME de Asia, que se estima que aumentarán 3.4 °C. A fin de hacer frente a este problema, las empresas necesitan reducir sus emisiones de carbono absolutas en un 10 % anual promedio. Sin embargo, desde 2016 hasta 2020, menos de un tercio de las empresas que cotizan en bolsa del mundo lo lograron.

Grandes brechas en la información sobre las emisiones, los rezagados se revelaron

Mientras los inversores y los legisladores buscan nuevos niveles de transparencia sobre las emisiones, el último Net-Zero Tracker demuestra lo siguiente:

Saudi Arabian Oil Company, Gazprom PAO y Coal India Limited son las tres principales empresas que cotizan en bolsa que presentan la mayor huella de carbono

Shaanxi Coal Industry Company Ltd es la mayor emisora que no informa sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero

GlaxoSmithKline plc, H&M Hennes & Mauritz y Électricité de France S.A. forman parte de las 10 empresas principales que han publicado las metas de reducción de emisiones más exhaustivas

Gazprom PAO, A.P. Møller – Mærsk A/S y Toyota Industries Corporation informaron alcances adicionales en el trimestre anterior y ahora reportan todas las emisiones de las empresas en la mayoría de las categorías pertinentes (es decir, Alcance 1, 2 y 3)

Remy Briand, director global de ESG y Clima de MSCI, agregó: “Si bien es alentador que algunas de las empresas que cotizan en bolsa más grandes a nivel mundial tomen medidas fundamentales al ampliar sus informes sobre las emisiones y fijar metas de descarbonización, el Net-Zero Tracker demuestra que todavía existen importantes brechas dado que muchas empresas omiten divulgar esta información trascendental. La información sobre el clima es fundamental para que los inversores puedan evaluar la intensidad de carbono de las empresas, modelar el riesgo financiero relacionado con el clima y el impacto del desempeño de las carteras, y asignar capital como corresponde. Sin información precisa, la posibilidad de que las empresas y los inversores logren el objetivo de cero neto se torna cada vez más lejana. Exigimos a los legisladores y reguladores financieros que participan en la COP26 que hagan que la divulgación de información sobre el clima de acuerdo con los estándares internacionales sea obligatoria”.

Notas a los editores



*Una gigatonelada equivale a 1 000 millones de toneladas

